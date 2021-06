Ginés González García, exministro de Salud, tildó al director del mecanismo Covax, Santiago Cornejo, de “caradura” por haber dicho que Argentina había rechazado el envío de vacunas de Pfizer.

“A Covax le pagamos 9 millones de vacunas y al día de la fecha entregó 1.900.000. Es un caradura, lo que está diciendo, porque el incumplimiento de Covax es para que el Gobierno argentino le haga un lío a ellos”, sostuvo González García en TN.

“El incumplimiento fue absoluto de Covax. Fue uno de los grandes incumplidores más allá de todo lo que la rodea. Además, ya se avizoraba... porque empezó todo el mundo a quejarse que Covax no había cumplido. Ha sido un fracaso porque se suponía que era un organismo de distribución con equidad y no lo está haciendo”, agregó..

Entonces el periodista Nicolás Wiñazki le indicó, durante el programa Ver y Rever, que desde la Auditoria General de la Nación sostuvieron que Argentina pidió a ese mecanismo de vacunas menos dosis de las que podría haber pedido.

“Vuelvo a decir -insistió Ginés- pedimos 9 millones y nos dieron uno novecientos como siete meses después. ¿Qué hubiéramos ganado? Además estaba el tablero de pedir de acuerdo con las necesidades: ya teníamos Covax 9 millones; AstraZeneca 22 millones y medio; Sputnik 20 millones. Teníamos una cantidad de vacunas... El problema que hubo -parecido al de todo el mundo- es que se retrasaron”.

“Le haría un juicio al titular de Covax. Le pagamos muchísimo a ellos y nada. Yo tenía dudas de Covax”, sumó.

Vizzotti, en la misma línea

Mientras, la sucesora de González García y actual ministra de Salud, Carla Vizzotti, se sumó a desmentir a Cornejo. “Nunca manifestamos que no queríamos la vacuna de Pfizer”, aseguró a La Nación.

“Fue totalmente innecesario. No sé qué pasó, la Argentina nunca manifestó que no tenía interés por la vacuna de Pfizer. Nunca manifestamos que no teníamos interés. Tenemos toda la documentación. Pedimos en Ginebra explicaciones. Fue un problema del marco legal que no se pudo. Pero nunca, nunca, nunca manifestamos que no queríamos Pfizer”, reiteró Vizzotti.

El Mecanismo de Acceso Mundial a las Vacunas, llamado Covax, fue impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para garantizar el acceso equitativo de todos los países a una vacuna, en un acuerdo que fue firmado por 190 naciones, entre ellas la Argentina.

A la medianoche, el Ministerio de Salud envió un comunicado explicando que la Argentina nunca rechazó la compra de vacunas a través de Covax de ningún laboratorio.

“Es importante subrayar que Argentina nunca envió el Anexo 3, único procedimiento para excluirse del proceso de compra dentro de COVAX. De manera que nuestro país no solo no se excluyó en ninguna de las dos ventanas de compra, sino que fue COVAX el que excluyó a la Argentina, ya que pese a varias negociaciones, el Mecanismo no consiguió condiciones de compra legalmente viables para nuestro país”, expresa el comunicado.

La versión de Covax

La polémica surgió cuando la diputada radical Claudia Najul difundió un video de Santiago Cornejo en el que sostiene que Argentina rechazó recibir dosis de la vacuna elaborada por Pfizer.

“Argentina es compra opcional. Antes de firmar un acuerdo con cada compañía farmacéutica le damos la posibilidad al país de decidir si quiere que lo sumemos a la demanda en ese acuerdo. Si dice que no, no significa que reciben menos dosis, sino que no van a recibir ese candidato. Antes de cada acuerdo le preguntamos a Argentina y los demás países si quieren acceder a esa vacuna, y en el caso de Pzifer nos han dicho que no”, sostuvo.