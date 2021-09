Patricia Sosa anunció que sufrió un episodio cardíaco hace tres semanas. Este suceso la llevó a ser intervenida quirúrgicamente en la Fundación Favaloro.

//Mirá también: Patricia Sosa fue contra el jurado de La Voz Argentina por rechazar a un participante

En charla con Intrusos, la cantante aseguró que se encuentra en perfecto estado de salud y trató de llevar tranquilidad a sus seguidores.

“Tuve como dos episodios feos. El corazón me hizo un ruido y sentí un fuego. Me maree mucho, esperé que se me pase y llegué a mi casa como pude. Llamé al cardiólogo y me atendieron en la Fundación Favaloro”, comenzó el relato de Patricia.

“Los estudios salieron perfectos pero me dejaron un Holter 24 horas. Cuando estaba volviendo a casa me volvió a suceder. Tenía un desperfecto en la parte eléctrica del corazón, se llama arritmia auricular”, continuó.

//Mirá también: Patricia Sosa: “Me falta cantar un cuarteto, me tienen que invitar”

Luego, Sosa dio detalles sobre el procedimiento: “Me dieron un antiarrítmico pero la solución era la operación. Yo podía estar y operarme en marzo. Pero no, decidí hacerlo ahora. Me hicieron los estudios y hoy hace quince días que ya me operé”.