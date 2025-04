Inesperado: cómo fue el accidente de Patricia Sosa en las Sierras de Córdoba

Patricia Sosa volvió a trascender en los medios nacionales producto de un acto de mala fortuna. Ella sufrió un inesperado accidente en las Sierras de Córdoba que terminó en su tercera fractura de pie.

Cómo fue el accidente de Patricia Sosa en las Sierras de Córdoba

“Me quebré un pie en Córdoba comprando un dulce de leche en la montaña. Pisé mal y me lo quebré”, le reveló la cantante al comunicador Juan Etchegoyen, en su programa Mitre Live.

Patricia Sosa, en vivo (gentileza Alejandro Palacios).

Sin embargo, buscó transmitir tranquilidad: “Si bien estoy con bastón, puedo caminar. Igualmente no me invalida”. Además, adelantó que el fin de semana largo tiene dos recitales y no piensa frenar. “Estoy al mango”, cerró.