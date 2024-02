Un “mocazo”: un abuelo cordobés filmaba la decoración de un casamiento y ocurrió un inesperado accidente

Desde hace un tiempo, las redes sociales son un repositorio de miles de videos que tienen a cordobeses como protagonistas y que se hacen virales casi de inmediato. En esta oportunidad, un abuelo “influencer” de Córdoba generó una gran repercusión en TikTok con su video en un casamiento.

VIDEO: EL DESOPILANTE VIDEO DE UN ABUELO INFLUENCER DE CÓRDOBA

Al inicio del video, el hombre muestra la mesa dulce de un casamiento. “Está la torta. Algo se cayó por ahí, se sintió un ruido”, dijo. “Miren la mesa dulce, ¿no les da apetito? Observen”, continuó. Mientras acercaba el celular a la torta, ésta empezó a derrumbarse.

“Uy, se cayó la torta, chicos”, exclamó el abuelo. “Mirá, tuvo un accidente. Se ablandó la torta y se cayó”, explicó. Los comentarios no tardaron en aparecer, muchos de ellos defendiendo al abuelo y riéndose. “Si no lo hubiera filmado, seguro lo culpaban a él”, escribió una usuaria. “Lo mejor es que tiene pruebas de que él no la tiró”, comentó otra.