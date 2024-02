Un joven de Córdoba busca a su novia del jardín: “Quiero saber qué es de tu vida”

En los últimos días del mes del amor, un joven de Córdoba publicó un video en redes sociales sobre la nostálgica búsqueda que está haciendo. “Ya que las redes son servicios, necesito de su ayuda”, escribió Lucas en su cuenta de TikTok.

El cordobés utilizó el poder de Internet para intentar localizar a su novia del jardín de infantes. Con unas fotos, sostuvo que necesita saber que fue de la vida de la joven. “La única información que sabemos es que se llama Macarena”, dijo.

VIDEO: UN CORDOBÉS BUSCA A SU PRIMERA NOVIA A TRAVÉS DE TIKTOK

“Hace aproximadamente 25 años daba mi primer beso. No tengo recuerdos, y encontré estas fotos. Mi mamá dice recordar que yo estaba muy enamorado de esa niña”, relató Lucas. Asimismo, especificó que ahora la niña debe de tener 28 o 29 años.

Prosiguió mencionando: “La guardería era en Córdoba Capital, no sé qué barrio. Me gustaría tener mas info pero lamentablemente no la tengo”. “Quiero encontrarte, Macarena. Quiero saber si vos tenés algún recuerdito o algo de nuestro primer beso. Quiero saber cómo está tu vida. ¿Tenés familia?, ¿Novio?, ¿Estás soltera? En fin, saber de vos, saber de mi primer amor y primer beso. Y sé que te voy a encontrar”, expresó.

El pedido de ayuda del joven no tardó en viralizarse en la plataforma, donde cientos de usuarios comentaron que quieren saber cómo sigue la historia. Incluso, una persona dijo que está en la misma situación y busca a su primera novia, Bianca, también de Córdoba.