Al ritmo de “La Morocha”: el desopilante hit de un docente de Córdoba para la vuelta a clases

En medio del conflicto entre la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba (Uepc) y el gobierno, un profesor de la ciudad reversionó la canción “La Morocha” de Luck Ra y creó un desopilante video sobre el inicio de clases y se hizo viral.

Se trata de Christian Gómez, profesor de música en la escuela Santo Domingo, que tuvo una idea similar a la de la Policía de Córdoba en su spot publicitario. Pero en este caso, fue “para llevar alegría y hacer más ameno el encuentro después de las vacaciones de verano”, según dijo el creador, en diálogo con Cuarteteando.

Luck Ra es el cantante del momento, dueño de los temas más escuchados en plataformas (Prensa Luck Ra).

“Fue un éxito. Las familias y los chicos se súper engancharon” confesó emocionado el sujeto que registró el primer día de clases para estudiantes de nivel inicial, primario y secundario con la canción de Luck Ra.

AL RITMO DE “LA MOROCHA”, EL INICIO DE CLASES EN CÓRDOBA

“Es el Santo Domingo, la escuela de mi amor. Con mi familia llegó, me siento mucho mejor. El regreso al colegio es un nuevo despertar, aunque venga dormido yo la paso bien igual. Me encuentro con los profes y las seños adentro, ellos me saludan con abrazos y besos. Al entrar la aula veo a mis compañeros, estamos de nuevo en el colegio. Que alguien se ponga a bailar en el pasillo que esta buena esta entrada. Queremos ver felices a los chicos no nos importa más nada. Que alguien se ponga a bailar en el pasillo que esta buena esta entrada. queremos ver felices a los chicos no nos importa más nada. Buen comienzo para todos los nuevitos y también para los que son más viejitos. A la familia bienvenidas al colegio, la recibimos con los brazos bien abiertos. Lento, lento que recién me despierto. Vengo de vacaciones, tengo sueño, dame tiempo. Esto comienza así, es hora de estudiar, pero en Santo Domingo se la pasa bien igual. Me encuentro con los profes y las seños adentro. Ellos me saludan con abrazos y besos. Al entrar al aula veo a mis compañeros, estamos de nuevo en el colegio. Que alguien se ponga a bailar en el pasillo que esta buena esta entrada. queremos ver felices a los chicos no nos importa más nada”.