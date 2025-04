Patricia Sosa vivió un inesperado momento de tensión mientras disfrutaba de su estadía en las sierras de Córdoba, donde suele refugiarse junto a su pareja, el productor y músico Oscar Mediavilla. En un entorno que le brinda paz y conexión con la naturaleza, un paso en falso terminó generándole una importante lesión que la obligó a movilizarse en silla de ruedas.

La cantante se encontraba realizando una actividad tan cotidiana como encantadora: subir una montaña para ir a comprar dulce de leche. Pero esa caminata terminó de la peor manera. “Pisé mal y me lo quebré”, relató ella misma, al confirmar que sufrió una fractura en el pie.

Patricia Sosa se quebró por cuarta vez el pie.

El periodista Juan Etchegoyen fue quien dio la primicia en Mitre Live, luego de hablar con Patricia en el marco de otra nota. “Se quebró un pie en la montaña. No me quiero imaginar el dolor que habrá tenido en ese momento”, expresó al aire.

Patricia Sosa habló tras el accidente que la dejó en silla de ruedas

A pesar del accidente, la autora de “Aprender a volar” no bajó los brazos ni se dejó vencer por el dolor. Patricia dejó en claro que su pasión por la música está por encima de cualquier contratiempo físico: “Este finde tengo dos recitales y estoy al mango”, escribió en un mensaje que Etchegoyen leyó en vivo.

Durante los primeros días tras la lesión, la artista debió movilizarse en silla de ruedas. Actualmente, sigue en proceso de recuperación y ya logró pasar al uso de bastón. Siempre con buena energía y sin perder su clásico humor, aseguró que la situación no la detiene: “Si bien estoy con bastón, puedo caminar. Igualmente no me invalida”.

Patricia Sosa mostró cómo quedó su camioneta tras el accidente

La artista ya retomó sus actividades, fiel a su estilo resiliente y entregado. Y como era de esperarse, recibió el cariño del público y de colegas que la acompañan en esta recuperación. Porque, incluso con un pie fracturado, Patricia Sosa sigue firme, arriba del escenario y en el corazón de todos.