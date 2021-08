En el marco de las internas en el espacio político de Juntos por Cambio en la Ciudad de Buenos Aires de cara a las próximas elecciones legislativas, la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal y la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich se mostraron juntas en televisión.

“Hoy estamos acá con Patricia para demostrarle a la gente que cuando nos decían ‘no se peleen’, entendimos que el camino era juntas. Espero que todos los líderes de este espacio lo entiendan”, sostuvo la ex gobernadora bonaerense.

“El camino no es ese. No es la descalificación, no es el agravio, somos parte de un mismo espacio“, indicó Vidal en referencia a los enfrentamientos que aún tienen lugar dentro del espacio político en la provincia de Buenos Aires.

Luego de las fuertes declaraciones de Facundo Manes contra Diego Santilli, la ex funcionaria explicó a La Nación +: “Nuestros problemas y nuestros adversarios son el 40% de pobreza, la falta de la segunda dosis y el comerciante que tuvo que cerrar después de 40 años “.

En este sentido, Vidal señaló que “hasta ahora las PASO de la Capital Federal ha sido un ejemplo porque no han habido descalificaciones ni agravios entre los que forman parte”.

“Le reconozco a Patricia que está haciendo un esfuerzo con los presidentes del radicalismo, de la Coalición Cívica y de los republicanos para que nos comprometamos todos a esto”, añadió la ex gobernadora bonaerense.

Por su parte, la ex ministra de Seguridad durante la gestión de Mauricio Macri impulsó un código de ética dentro de Juntos por el Cambio para evitar fuego amigo entre candidatos de diferentes espacios, utilizó una comparación futbolera para dar un discurso de unidad.

“Tenemos que entender que hay millones de argentinos que hoy nos votan porque quieren votar a la República, que es nuestra verdadera candidata. Quieren votar por el trabajo, por la educación y porque no haya más populismo”, afirmó Bullrich.

Al respecto, puntualizó: “Si en un amistoso nos pegamos patadas entre nosotros, después no vamos a tener jugadores para pelear contra nuestros rivales de verdad“.

Durante la entrevista, la dirigente del PRO lanzó una frase que dejó un sabor a despecho por su candidatura truncada. ”Tampoco me interesa mucho ser diputada, ya fui tres veces”, pronunció.

“En esta elección nosotros tenemos que renovar diputados y senadores, y como presidenta del PRO lo pensé mucho. Si bien era natural que yo me presentara en la Ciudad, también era importante el rol de poder acompañar en todos los distritos a cada uno de los candidatos, a los que están quizás en provincias más cerradas. Decidí ir por un rol nacional“, explicó.