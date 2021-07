Luego de las disputas internas que se dieron desde que comenzó el armado de listas ante las próximas elecciones, este jueves desde el espacio político Juntos por el Cambio la titular del PRO, Patricia Bullrich les pidió a los nuevos dirigentes “tener respeto a todos los que vienen trabajando”.

// Mirá también: Patricia Bullrich declaró que “es fundamental que el Gobierno no tenga mayoría parlamentaria” de cara a las PASO 2021

La ex ministra de Seguridad puntualizó: “Nuestra fuerza es ética, con valores, y no creer que en la lucha por el poder vale todo. Nosotros no tenemos la misma percepción del poder que puede tener el partido del Gobierno nacional. Creemos que el poder tiene que tener límites “.

A la reunión de Juntos por el Cambio faltó la titular de Pro, Patricia Bullrich. Gentileza

“Las personas cuando entran a una fuerza política, como es Juntos por el Cambio, tienen que tener un respeto a todos los que vienen trabajando en Juntos por el Cambio”, remarcó Bullrich en declaraciones a La Red.

La titular del PRO evitó referirse a los dichos de Facundo Manes, el candidato del radicalismo en la Provincia de Buenos Aires para la interna de Juntos, contra el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, respecto de que “no se gasten los impuestos de los porteños en la campaña“.

“No quiero hablar de personas, porque estaría cayendo en un error. Ahí siempre va a haber un límite entre los que te dicen ‘hay una cuestión de insulto’ y ‘hay una cuestión política’, entonces no quiero hablar de personas”, sostuvo Bullrich.