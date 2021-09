Axel Kicillof, gobernador de la Provincia de Buenos Aires, votó este mediodía en La Plata y criticó a la oposición.

//Mirá también: Las PASO 2021, minuto a minuto: la denuncia contra la urna de Alberto Fernández, el descontento de Espert y demoras en algunas provincias

Aseguró que “rompieron la veda diciendo cosas partidarias” y deslizó: “Espero que las PASO tranquilicen a todos los que están alterados”.

Además, comentó que estos comicios “exigen sensatez” y que “no es momento para agravios”. El gobernador esperó su turno sentado en el cordón de la vereda junto a su esposa y sus hijos.

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, votó en las PASO 2021. @Kicillofok | Twitter

“Que todos vayan a votar reflexionando. Hay que votar con memoria y pensando en lo que viene”, pidió.

El mandatario bonaerense tuvo que trasladarse dos cuadras desde su Residencia hasta la Escuela Superior de Formación en Salud de la ciudad de La Plata, donde debía emitir su voto.

El gobernador jugó con su hijo en la vereda mientras aguardaba para votar. Clarín

“Es la primera vez que un gobernador o gobernadora vota acá, porque no vivían acá. Sin violar la veda, lo que digo es que me lo dijo la autoridad de la escuela. Solo para algún descanso, sino con mi familia vivimos acá y votamos acá”, señaló en un claro palo para la ex gobernadora María Eugenia Vidal.

//Mirá también: Paso 2021: el llamativo look que eligió Cinthia Fernández para ir a votar

El pedido a los ciudadanos

Axel Kicillof habló después de emitir su voto y señaló: “No hubo ningún problema en toda la provincia. La elección se está desarrollando con total normalidad”.

“Les queremos pedir a todos que vayan a votar. Por los protocolos hay cuestiones de espera, pero se vota normalmente. Es muy importante que la elección se desarrolle en paz”, expresó.