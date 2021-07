Nicolas Navarro colgó los botines a los 36 años. El arquero surgido en las inferiores de Argentinos Juniors fue campeón Olímpico en Beijing 2008. Su último equipo como profesional fue Arsenal de Sarandí, pero también pasó por San Lorenzo, de donde no se llevó un gran recuerdo.

//Mirá también: Fernando Batista palpitó el debut de la Selección Argentina en Tokio 2020: “Los tres del grupo son difíciles”

Navarro llegó al Ciclón en 2016, donde ganó la Supercopa Argentina frente a Boca en Córdoba siendo suplente. A mediados del 2020 rescindió su contrato con la institución por irregularidades en sus pagos.

“San Lorenzo se portó mal conmigo. No merecía irme porque yo me manejé siempre bien”, comentó el ahora ex arquero en Radio Continental. Además, sostuvo que “si los dirigentes firman un contrato, lo tienen que cumplir”.

Nicolas Navarro atajó en San Lorenzo durante 2020.

Sin embargo, señaló que luego de comunicar su decisión por Instagram recibió el llamado de Matías Lammens, expresidente del club y actual ministro de Turismo y Deportes. Mencionó que no tiene rencor ni con él ni con Marcelo Tinelli.

El posteo de Nicolás Navarro en Instagram anunciando su retiro del fútbol. (Instagram/@niconavarro85)

Acerca de su decisión, esbozó: “Decidí dejar de jugar porque ya no me hacía feliz el fútbol, sentí que había cumplido todo mis proyecto”. Además, aseguró que “no lo voy a sentir tanto”.

//Mirá también: Real Madrid-Barcelona: todo lo que hay que saber sobre el Clásico de leyendas

Dos medallas con Lionel Messi

Nicolás Navarro no había sido convocado a los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Pero la lesión de Oscar Ustari durante el torneo le permitió formar parte del grupo que consiguió el último oro Olímpico en fútbol para Argentina.

Además, es uno de los pocos afortunados en ganar un título con la Selección compartiendo plantel con Lionel Messi y Juan Román Riquelme. Con Leo había ganado el Mundial Sub 20 de Holanda 2005, también siendo suplente de Ustari. Sergio Agüero también formaba parte de la delegación.