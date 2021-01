Susana Giménez acaba de cumplir 77 años y el saludo de Mirko, su ahijado, no podía faltar. El hijo de Marley le dedicó unas palabras muy especiales a su “tía Su”, quien lo acompañó desde el día cero y compartió innumerables vivencias. Su, Mirko y Marley son un trío difícil de separar luego de haber compartido viajes, anécdotas, comidas y domingos familiares.

En Por el mundo los tres han viajado a Nueva York, Australia y Nueva Zelanda y la gente pudo verlos gozar del turismo, y a la par reírse de sus ocurrencias. Llegado el cumpleaños de la diva, el saludo más tierno llegó: “”Feliz cumple tía Su, Love You”, escribió el bebé o bueno, quien le maneje la cuenta en Instagram. La actriz está instalada en Punta del Este, Uruguay, donde seguramente festejará cumpliendo con todas las medidas preventivas.

La diva sorprendió a todos en la previa de su día especial con una sesión de fotos junto a Rita, la perrita que adoptó durante la cuarentena. Es que luego de pasar unos días en Miami, la mediática llegó a su tan conocida mansión “La Mary” en Punta del Este, desde donde realizó la producción fotográfica.

“Un poco de make up, un buen traje de baño, anteojos, sombrero. Hoy decidí terminar con el “look cuarentena”. Rita casi no me reconoce! (Para la próxima prometo sumar la peluquería)”, escribió Giménez en su publicación, que cuenta con tres postales.

En las imágenes se ve a Susana luciendo un vestido de baño asimétrico en color negro, el cual combinó con un gran sombrero para el sol y gafas oscuras. Además, los accesorios que utilizó no pasaron desapercibido.

Instagram/gimenezsuok