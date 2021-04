El expresidente Mauricio Macri aseguró que la vicepresidenta Cristina Kirchner es la que “maneja la agenda del gobierno” que encabeza Alberto Fernández y enfatizó que está “convencido” de que Juntos por el Cambio ganará las elecciones legislativas de este año.

En una entrevista con CNN en español, Macri dijo que “la Argentina está sin rumbo” y que “la única que tiene agenda es la vicepresidenta que es una agenda personal, que claramente intenta alterar el funcionamiento institucional en el país”.

“El propio (presidente de Estados Unidos, Joe) Biden lo planteó: hoy el mundo se debate entre democracia y autocracia y acá es un caso típico en el cual se tiene una vicepresidenta en el ejercicio del poder donde claramente ella maneja la agenda del Gobierno, pero en lo único que está enfocada es alterar el funcionamiento institucional del país”, agregó.

Asimismo, Macri se mostró “convencido” en que el de Alberto Fernández y Cristina Kirchner será “el último gobierno populista de nuestra historia”. También, dijo que Juntos por el Cambio ganará las elecciones legislativas de octubre.

“El populismo está mostrando todas sus falencias, fracasando en la gestión diaria del país; en el país cada día hay algo más que no funciona, ellos están funcionando como un escuadrón de demolición porque no solo no han arreglado las cosas que mi gobierno no pudo arreglar, sino que han desanudado, han empezado a colapsar las cosas que funcionaban empezando por la política exterior”, explicó.

Y remarcó: “Vamos a ganar nosotros, Juntos por el Cambio, y con fuerte crecimiento de todas las alternativas opositoras, porque creo en los argentinos”.

“Todo está está siendo un doloroso aprendizaje para los argentinos, pero ese aprendizaje tal vez sean las bases definitivas para que ese prólogo de transformación que recorrimos entre el 2015 y el 2019 se consolide a partir del 2023, en un proceso de 20 años de construcción sistemática, porque nada se va a construir de un día para el otro”, consideró Macri.

Al ser consultado sobre su candidatura para las próximas elecciones presidenciales, afirmó que por el momento no lo analiza.

“Me comprometí a seguir batallando por esa Argentina mejor, integrada al mundo, que se moderniza. Estoy poniendo mi energía en parar el atropello a las instituciones del país, parar este intento de autocracia diario que ejerce la vicepresidenta y a la vez ayudar a fortalecer la dirigencia política de Juntos por el Cambio, que hoy es la responsable de sostener la esperanza, de sostener que existe el día después, que no es verdad que haya que abandonar la Argentina, sino que está en el momento bisagra de su historia”, señaló.