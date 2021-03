El expresidente Mauricio Macri aseguró este jueves que “no se arrepiente” del colosal préstamo que le solicitó al Fondo Monetario Internacional (FMI) por el que ahora se inició una investigación judicial para determinar si hubo irregularidades en la administración de alrededor de 44.000 millones de dólares, y reiteró que en el gobierno nacional “no hay conducción”.

“No me arrepiento de haber ido al Fondo Monetario Internacional. La deuda es hija del déficit y eso lo dejaron los kirchneristas. Cristina (Kirchner) recibió el país con un 4% de superávit y lo entregó con un 5% de déficit”, remarcó.

Durante una extensa entrevista en Radio Mitre, el exmandatario y referente de Juntos por el Cambio agregó que, durante su gobierno, la recuperación del “apoyo político del mundo a la Argentina” permitió “acceder a un crédito, con un 90% para pagar esa deuda”.

Macri rechazó la causa que promovió la administración de Fernández y las duras críticas de Cristina Kirchner por volverle a pedir prestado al FMI durante el gobierno de Cambiemos. Incluso, en la víspera la Vicepresidenta le envió un mensaje al organismo multilateral de crédito en el que le advirtió que “no hay plata para pagar la deuda” y le reclamó un “gestito” a los Estados Unidos para que la Argentina pueda acceder a un nuevo programa con mejores condiciones de refinanciación.

El expresidente volvió a indicar que no será candidato para las elecciones de medio término de este año pero dejó abierta la posibilidad de sumarse nuevamente a la carrera para llegar a la Casa Rosada en 2023.

“Hoy no te puedo contestar si quiero volver a ser Presidente. Mi responsabilidad es volver a trabajar. El kirchnerismo está dispuesto a romper el sistema, tenemos que defender un sistema institucional. Voy a trabajar para que tengamos a los mejores candidatos. Ese amor a mi país le ha costado muchísimo a mi familia, no me voy a morir sin ver a la Argentina en el lugar que le corresponde”, dijo.

Seguido, dijo que en Juntos por el Cambio debe definirse el candidato presidencial por internas pero advirtió que “este país no se transforma con una sola persona”.

“Tiene que haber internas en Juntos por el Cambio, es fundamental. ¿Cuándo se desarrolla más una persona? Hay que competir para sacar lo mejor de cada uno”, insistió.

Incluso, para resaltar las características de la coalición opositora JxC, Macri aseguró: “Si Perón estuviera acá, diría ‘yo me anoto en Juntos por el Cambio’”. “Esa masa crítica entiende cada vez más la mentira del populismo. Esta versión kirchnerista del peronismo se olvidó de la máxima de Perón. Nosotros representamos a los que buscan trabajar”, completó.

Macri insistió en advertir que en “este gobierno no hay conducción” y acusó a Alberto Fernández de “no cumplir nada de lo que dice”.

“En 24 horas se contradice. Dijo que quería sentarse a conversar con la oposición una reforma del Poder Judicial y no hizo nada de todo eso”, reprochó.