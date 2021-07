María Eugenia Vidal competirá en las próximas elecciones legislativas por un lugar en la cámara de diputados por la Ciudad de Buenos Aires. Habló en el programa A Dos Voces para hablar de su campaña y también criticar al oficialismo.

“El desafío más importante que tenemos es lograr que se mantenga un equilibrio en el Congreso, y que el oficialismo no imponga su mayoría”, comentó la exgobernadora de la Provincia de Buenos Aires.

Además, dijo que el oficialismo “aprovecha para avanzar con autoritarismo sobre nuestras libertades, sobre nuestras decisiones cotidianas”.

María Eugenia Vidal desmintió un enfrentamiento con Bullrich. Captura

En esta línea, la ex vicejefa de gobierno de la Ciudad comentó que “elegimos representantes para que mejoren nuestra calidad de vida, nuestra salud pública, nuestra educación pública y nuestra economía, entre otras cosas, y no para que nos digan lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer”.

Buscando la cercanía con sus votantes, también habló de los principales problemas a combatir: “Queremos resolver los problemas de todos los días, como la inflación en el supermercado, la gente que perdió su trabajo y la gente que tiene miedo de perderlo, el comercio, el restaurante o el hotel que cerró después de décadas, y aquel que está en riesgo de cerrar”

A su vez, también desechó los rumores de enfrentamiento con Patricia Bullrich, titular del PRO y que semanas atrás se bajó de una candidatura. “Con Patricia siempre hablamos, y estoy segura de que me va a acompañar en la campaña”, dijo con la exministra de Seguridad de la Nación presente en el estudio.

No habrá unidad en la Provincia

Juntos por el Cambio finalmente no tendrá una lista única para competir en la Provincia de Buenos Aires durante las próximas elecciones legislativas.

La disputa será entre Diego Santilli, bancado por la cúpula alta del partido, y Facundo Manes, el famoso neurocientífico y militante radical. Semanas atrás, hubo tensión por la precandidatura del actual vicejefe de gobierno porteño por el deseo de Jorge Macri de competir con una lista propia.

Finalmente, el primo del expresidente decidió no presentarse en la Provincia de Buenos Aires.