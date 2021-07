Mónica Fein encabezará una lista de precandidatos a diputados nacionales dentro del Frente Amplio Progresista (FAP), acompañando a su amiga Clara García, quien irá por una banca en el Senado nacional.

//Mirá también: Omar Perotti busca evitar hasta último momento la interna en el Frente de Todos

De esta manera, Fein competirá por el sector referenciado con el ex gobernador Miguel Lifschitz contra el espacio armado por el intendente rosarino, Pablo Javkin, quien postuló a Fabián Palo Oliver encabezando su nómina. Respecto a los precandidatos al Senado nacional, García enfrentará a Rubén Giustiniani (segunda irá María Eugenia Schmuck), ahora en alianza con el titular de Creo.

Mónica Fein confirmó vía Twitter su postulación @MonicaFein | Twitter

Así quedaron las listas de precandidatos de cada espacio dentro del FAP

Precandidatos a diputados nacionales por el lifschitzmo: Fein, Gonzalo Saglione (ex ministro de Economía de la gestión de Lifschitz), Gabriela Sosa (Libres del Sur), Publio Molinas (ex secretario de Derechos Humanos), Andrea Uboldi (ex ministra de Salud), Miguel Solís, Silvia Virili, Diego Martin y Elizabet Cretazz.

//Mirá también: Agustín Rossi será precandidato a senador nacional y competirá con la lista de Omar Perotti

Precandidatos a diputados nacionales por el javkinismo: Palo Oliver, Carina Gerlero, Horacio Bertoglio, Ayelén Bacarat, Juan Enrique Lombardi, Agustina Donnet, Gustavo Gamboa, María Florencia Barcarolo, Edgardo Ballario.