Lionel Messi brindó una entrevista en la previa del partido por Eliminatorias de la Selección Argentina ante Bolivia, y después del escándalo mundial por la suspensión del partido ante Brasil.

//Mirá también: Nuevo escándalo en Brasil: destituyeron al presidente de la Confederación por acoso sexual

En diálogo con ESPN, el rosarino afirmó que están muy contentos por el partido con público: “Estamos viendo que es una locura todo. Una lástima que no pueda ser a estadio lleno por la pandemia. Se junta todo, pero con muchas ganas de disfrutar de todo eso”.

También habló sobre la final de la Copa América: “Me hubiese encantado que mi familia y mi mujer pudieran estar. Hablábamos del precio que tenían que pagar. Habían estado siempre y no se había dado. Y sin ellos pudimos ser campeones. Una lástima. Para mí y para el resto de mis compañeros, que vivieron lo mismo”.

Y agregó: “Hay un grupo increíble que empezó a aparecer en la Copa América de 2019. Antes también había un grupo espectacular, en 2014, 2015, 2016. Un grupo de amigos. El grupo se fue fortaleciendo. Habíamos llegado a finales, de la misma manera. Lo que pasa es que cuando ganas se ve de otra manera. Lamentablemente, si bien no es así, muchos se fijan en eso”.

//Mirá también: Selección Argentina: los cambios que haría Lionel Scaloni para enfrentar a Bolivia

En ese punto, habló sobre las críticas que recibieron: “Hubo una parte del periodismo que nos trataba de fracasados, decían que no sentíamos la camiseta y que no teníamos que jugar más. Intentamos dar el máximo, ser campeones. Éramos los primeros que queríamos ser campeones. No todo pasa por ganar o perder”.

Por último, comentó cuáles son las expectativas que tienen para el partido ante Bolivia: “La verdad es que no sé qué va a pasar. Tampoco tenemos mucha información. La gente va a estar enloquecida, igual que nosotros. Primero tenemos que pensar en ganar los tres puntos para seguir sumando. Te desvías un poco y se complica mucho más. Primero hay que ganar los tres puntos para seguir sumando y acomodándonos. Estamos cerca de la clasificación”, concluyó el astro.