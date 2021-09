Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa a un día del partido frente a Bolivia, por la fecha 10 de las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022.

Confirmó que “si la lluvia lo permite” ultimará detalles del equipo, el cual todavía no dio. Dijo que el conjunto boliviano “es un rival difícil y no damos nada por descontado”. “Puedo confirmar que Juan (Musso) va a ser el arquero”, esbozó el entrenador.

“Tenemos un miembro que ha tenido Covid, su contacto estrecho está aislado, el resto negativo. Por ahora estamos expectantes y tomando recaudos posibles”, comentó el director técnico campeón de la Copa América 2021.

El escándalo con Brasil

“No pudimos jugar al fútbol, que era lo que queríamos”, comentó el entrenador sobre el escándalo ante Brasil. Además, aseguró que les quedó “una sensación extraña por no haber jugado”. Aseguró que “teníamos el OK de Conmebol” para poder utilizar a los jugadores de la Premier League.

El plantel argentino se retira del campo de juego, tras la insólita decisión de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria. (Fotobaires) Brasil Argentina

También analizó lo sucedido y explicó las medidas de ese momento: “En ningún momento pensamos que podía pasar eso. Como entrenador, los recaudos que tomé fueron los de saber si estaba todo en regla para que jueguen esos jugadores”

Sobre qué sucederá con el partido pendiente ante Brasil reveló: “No tengo ni idea de lo que va a pasar”. No quiso referirse a la posibilidad de que vuelva a jugarse y aseguró que acatarán “lo que decida la FIFA”.

“Está claro el protocolo de Eliminatorias y la burbuja estaba garantizada”, remarcó el entrenador ejemplificando con los partidos de Chile y Paraguay, a quienes Argentina recibió por Eliminatorias.

La polémica con la cesión de los jugadores desde Europa

Además, se refirió a lo sucedido con los jugadores de la Premier League: “No puede pasar lo que pasó con la cesión de jugadores”. “Tuvimos que devolverlos”, se lamentó refiriéndose a Emiliano Martínez, Emiliano Buendía, Cristian Romero y Giovani Lo Celso.

Comentó que tras el partido con Venezuela “los jugadores hablaron conmigo por circunstancias de su club y decidí que volvieran después del partido con Brasil porque los vi muy preocupados”.

“Nos reuniremos los entrenadores, las mismas federaciones y buscaremos una solución. Esto, así, no puede seguir pasando en la próxima fecha”, adelantó.

El regreso del público

El equipo volverá a jugar en el monumental después de casi cuatro años y tras 18 meses habrá gente en las tribunas: “Es una alegría enorme que la gente pueda venir a ver a la Selección”. Además, detalló que “los festejos los dejaría para después del partido”.

“Lamentablemente con el aforo limitado, pero ya es un avance increíble que puedan venir a disfrutar de los jugadores” señaló Scaloni.

Cabe aclarar que solo hubo unos pocos hinchas en la final de la última Copa América ganada ante Brasil en el Maracaná.

“El hincha de la Selección apoya siempre, solo tenemos palabras de agradecimiento”, soltó el entrenador.