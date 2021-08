En las últimas semanas de campaña antes de las PASO, María Eugenia Vidal, precandidata a diputada de la Ciudad de Buenos Aires por Juntos por el Cambio, se manifestó duramente respecto del manejo de la pandemia y aseguró que el Gobierno que lidera Alberto Fernández ha provocado un “avasallamiento” y “abuso” en la población.

//Mirá también: María Eugenia Vidal lanzó un dardo para Cristina: “Es la que toma las decisiones”

Así, en entrevista con TN, afirmó: “Tiene que haber una voz de freno en las urnas, porque hubo un abuso por parte del Gobierno. Los argentinos nos sentimos abusados, sentimos que hubo un avasallamiento”. Y continuó: “La sociedad está cansada de los atropellos y el 12 de septiembre tiene que ponerle un límite a esta forma de país, a este abuso, a este maltrato. No solo poner un freno, sino empezar a girar en el sentido correcto”.

En cuanto al manejo de la pandemia fue categórica: “Las medidas fueron excesivas. Tuvimos la cuarentena más larga del mundo. Lo hicieron con la excusa de ‘estamos cuidando la vida de la gente’, pero hoy somos de los peores en el ranking de contagios, muertes y de vacunación por coronavirus. Lo que decían proteger, no lo protegieron”. Además, señaló: “Destruyeron la economía. Y se metieron con cosas irrecuperables, como el año y medio que perdieron nuestros hijos. Es irreparable”.

Asimismo, para Vidal, las decisiones que se fueron tomando “traspasaron los límites”: “Se metieron con nuestros hijos, se metieron en nuestras casas, nos desorganizaron la vida, se metieron en cuestiones íntimas tales como cuándo podíamos visitar a nuestros papás, cuándo podíamos cruzar la General Paz, hasta a qué hora podíamos salir a correr, si podíamos trabajar o no, y si nuestros hijos podían ir al colegio”.

En cuanto al escándalo de la Quinta de Olivos, manifestó: “No sé qué indigna más: si el hecho en sí mismo o que el presidente quiera justificar lo injustificable. Cada día, hay una nueva excusa y una nueva versión para no asumir la responsabilidad”.

“Desde el primer día, debería haber hecho dos cosas: pedir perdón, en especial a los familiares de las 110.000 personas que murieron y que no pudieron ser despedidas, y presentarse ante La justicia, sometiéndose a la pena que deba someterse, como los ciudadanos que violaron la cuarentena”, enfatizó.

El Gobierno del no

La precandidata a diputada apuntó también a su sucesor en la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Para Vidal, el bonaerense es el “Gobierno del no”: “No podés salir, no podés abrir tu comercio, no podés ir a la escuela”.

Por otro lado, también se refirió a la vicepresidenta Cristina Kirchner, de quien aseguró que es quien tiene “el verdadero poder” y quien “toma las decisiones”.

María Eugenia Vidal: dura contra el Gobierno. Twitter | Twitter

“Yo quiero un país con un Gobierno que te promueva para que seas libre, educado y progreses en base a tu trabajo; y el de Cristina propone que seamos más pobres, menos educados y más sometidos”, dijo.

Pata Medina: “Símbolo de la mafia”

Juan Pablo Medina, ex secretario general de la Uocra La Plata, realizó un multitudinario acto en la sede del sindicato, y consultada al respecto, Vidal afirmó que el “Pata” es “el símbolo de la mafia” y que su excarcelación representa “un retroceso”.

“Nosotros lo enfrentamos, lo denunciamos y fue preso durante nuestro Gobierno. Hoy vemos ese retroceso: los mafiosos salen en libertad y hacen marchas reivindicatorias, violan las disposiciones judiciales y no pasa nada. Me parece muy triste, pero no me sorprende”, mencionó.

La exgobernadora relacionó a Medina con el kirchnerismo, asegurando que “siempre estuvo en los actos” de ese espacio político durante el Gobierno de la actual vicepresidenta.

“No hay una condena. No escuché a nadie del Gobierno provincial manifestarse en contra de la excarcelación del Pata Medina. La Provincia se está convirtiendo en tierra de nadie. De mínima, hay ausencia”, sostuvo.

JxC: “Hay varios liderazgos”

Para Vidal, los cruces públicos y la interna en Juntos por el Cambio pueden ser “incómodos, ruidosos y hasta generar tensiones” pero que es “el verdadero activo del espacio político”, porque “permite representar a más gente”.

En cuanto a la figura que lidera el bloque, prefirió no dar un nombre y asegurar que “no hay un líder, sino que hay varios liderazgos”.

//Mirá también: Vidal y Carrió salieron al cruce: “El presidente y la vicepresidenta atacan porque no tienen defensa”

“No estoy sola. Voy a estar acompañada de un bloque que viene siendo un freno al gobierno, desde hace un año y medio. Acompañada por 115 diputados que resistieron la reforma judicial, la reforma del procurador y los súperpoderes. Voy a fortalecer ese freno y esa resistencia que el Gobierno necesita, porque ha avasallado durante el último año y medio”, concluyó.