La precandidata a diputada de la Ciudad de Buenos Aires por Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal, aseguró que su primer proyecto de ley que presentará será sobre Educación en caso de ser electa para ingresar al Congreso y apuntó contra Alberto Fernández por el escándalo del cumpleaños celebrado en la Quinta de Olivos.

“El Gobierno nacional intenta culpar a los demás por sus propios errores, e intentan justificar lo injustificable. El Presidente incumplió la ley, no pidió perdón y no se presentó en la justicia”, sostuvo la ex gobernadora bonaerense a Radio Mitre.

CUMPLE EN OLIVOS. El 14 de julio de 2020, en la Quinta de Olivos, Alberto Fernández posó para esta foto durante el festejo del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yáñez. Archivo

Durante sus declaraciones radiales, Vidal se refirió a los efectos negativos del Gobierno durante la pandemia, en especial sobre el cierre de los colegios: “Durante el ultimo año y medio, el Presidente avanzó sobre nuestros hijos. Los dejó encerados en sus casas, sin poder ir a las escuelas, provocando consecuencias de aprendizaje y emocionales que todavía no hay logramos dimensionar del todo“.

“Luego, a los chicos que tenían alguna patología, los hizo esperar más tiempo encerrados en sus casas por el empecinamiento de no comprar una vacuna determinada que era la única autorizada para esos chicos, y finalmente hoy tenemos a muchos chicos diciendo que se quieren ir, preguntando si vale la pena quedarse en la Argentina; y los que no pueden irse, sienten que no tienen futuro“, sostuvo.

En este marco, describió las características que tendrá el proyecto de Emergencia Educativa que presentará en el Congreso Nacional si es elegida como diputada: