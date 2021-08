Tras el escándalo con la foto que muestra a Alberto Fernández junto a un grupo de amigos celebrando el cumpleaños de su mujer, Fabiola Yañez, en pleno confinamiento, en la Quinta de Olivos, el expresidente Mauricio Macri reapareció en la TV y sentenció que su sucesor “tocó fondo”.

Para Macri, la postal que se popularizó como “la foto”, “terminó por destruir toda autoridad moral para el Presidente”.

Justamente el lunes, cuando Macri apareció en TN, se realizó en Casa Rosada y en la Quinta de Olivos la “marcha de las piedras”, en la que miles de personas ofrendaron piedras con los nombres de los muertos por covid en el país

“Es un momento de volver a despedirse de los seres queridos pero, sobre todo, de mucha indignación. Indignación que comparto con todos los argentinos porque esa foto nos da la sensación de que tocamos fondo. Más bien, el Presidente tocó fondo en el valor de la palabra presidencial”, dijo Macri.

La “Marcha de las piedras”, en homenaje a las víctimas del Covid y en repudio a la gestión de la pandemia Clarín

“Coherente con lo del dolor, estuve leyendo la carta de Solange, la chiquita que se estaba muriendo y su padre no pudo llegar a despedirse. Ella decía ‘Mientras viva quiero que se me respeten mis derechos’. Me imagino cómo debe haber estado Pablo, su padre, cuando vio esas fotos...”,agregó el expresidente.

Sobre la estricta cuarentena que dictó Fernández en 2020 por DNU, Macri lo consideró “autoritario”. “No hubo diálogo, no hubo escucha. Nos la pasamos diciéndole que debía haber un equilibrio entre la prevención sanitaria y la vida de la gente, las libertades”, agregó.

“Debe haber habido miles y miles de casos de personas que murieron solas. Ni que hablar de la preocupación enorme de los millones de chicos que hace un año y medio no tienen clases regulares, y que aún hoy siguen con problemas para retomar su educación”, sumó también.

Y siguió: “Debería haber habido un equilibrio, nos encerraron meses en la cuarentena más larga del mundo. Más de 90.000 comercios cerrados, más de 40.000 pymes cerradas, la cantidad de gente que perdió su empleo. Quedan más de 400.000 empleos destruidos, que si le restamos los 300.000 que inventaron nuevamente de empleo público, son 700.000 empleos destruidos”.

Luego de enumerar este “daño irreparable”, Macri volvió a hablar de la foto. “Cuando aparece la segunda foto, donde aparece el comedor de Olivos donde comí con mi familia o gente que recibía, no quedó más remedio. Aún así no se le escuchó decir perdón, no pudo decir perdón”, insistió sobre Fernández.

Consideraciones sobre Alberto

Macri continuó hablando sobre el actual presidente y dijo que desde la transición ya encontró “contradicciones” entre cosas que ambos hablaban en privado y luego Fernández “desmentía públicamente”. “No me hice grandes ilusiones”, admitió.

Aclaró también que nunca creyó “que alguien pueda ser presidente porque lo pone el vicepresidente”. “Arrancábamos en una situación que no iba a funcionar, y además no había un cambio de fondo, ellos no pueden decir perdón, no pueden hacer una autocrítica. Vuelven a reiterar los mismos errores, estamos viendo la misma película por segunda vez”, opinó Macri.

“Un presidente que dijo que no cree en el mérito, por eso hemos logrado el peor éxodo en la historia de este país. Ocho de cada diez jóvenes en todas las encuestas dicen que se quieren ir del país. Nunca pasó antes, este país, por culpa de este Gobierno, se ha transformado en un país que expulsa a los jóvenes, a las empresas y a los que quieren invertir”, añadió.

Sobre su propio gobierno, reconoció que estuvo “lejos de las expectativas”, pero remarcó que en “el 2015 y el 2019 la Argentina tenía un rumbo”. “Había otra cultura del poder. Este tipo de abusos, de creerse una casta, de porque te eligen podes hacer lo que se te ocurra...”, sentenció.

Sobre la actualidad argentina, consideró que Argentina se ha convertido en un país que “ahuyenta la gente”.

“Tenemos un ministro de Educación que cierra las escuelas, una ministra de Seguridad que suelta a los delincuentes peligrosos, un ministro de la Producción que prohíbe exportar, un ministro de Transporte que cierra aeropuertos y expulsa líneas aéreas”, enumeró.

“Los países que han crecido en los últimos 20 años son los que más se integraron económicamente con el mundo, los que más aceptaron la revolución tecnológica. Los que se cerraron, perdieron, se atrasaron, generaron pobreza. Esto es la realidad, es información, no es una opinión”, agregó.

Argentina y el FMI

Sobre la deuda del país ante el Fondo Monetario Internacional, Macri se defendió de las acusaciones y apuntó contra el Gobierno de Cristina Kirchner y contra la política económica actual.

“La deuda es hija del déficit. La señora Cristina Kirchner recibió de su esposo un país con un superávit de más del 4% y lo dejó con un déficit de casi el 6%. Con lo cual la única manera de financiar el déficit es darle a la maquinita, como están haciendo ahora que trae una inflación que empobrece a todo el mundo, o tomando deuda”, argumentó.

“El Fondo no vino a hacer un negocio sino a ayudar a la Argentina, para que paguemos las deudas que estaban venciendo y que ya no nos querían renovar los bancos por miedo a que regrese el kirchnerismo”, agregó.

Juntos por el Cambio ante las elecciones

“Mi única prioridad es la unidad de Juntos por el Cambio. Hoy la unidad está muy consolidada. El kirchnerismo quiere un modelo de sometimiento como el de Venezuela o Nicaragua, donde no funciona la democracia. Eso no solo sucedió por mérito de Chavez o de Nicolás Maduro, sino porque la oposición se partió. Entonces es muy importante seguir consolidando esa unidad”, dijo Macri sobre el escenario electoral de este año.

Y contó que su “segunda preocupación” es “sostener la esperanza de que esta batalla es posible”. “Si logramos que haya obras de cloacas, agua potable y rutas por todo el país, que los narcotraficantes no estén más en el barrio, que la educación se comprometa con mejorar, y ser parte del mundo y tener relaciones, vamos a lograr corregir los problemas económicos”, puntualizó.

“Soy un profundo amante de la competencia, porque las personas mejoran, pero esta vez intenté convencer a todos de evitar la interna, porque es un momento de mucha angustia, porque la gente siente angustia de su futuro y JxC es responsable de sostener la esperanza. Ver pelearse por un lugar en la lista, descalificándose, genera más desesperanza”, sostuvo.

Por eso. dijo que “hubo una conversación profunda” y “las cosas calmaron”. “Espero que siga este clima de respeto mutuo”, dijo, casi como un mensaje a la tropa propia.

Las denuncias en su contra

Mauricio Macri se refirió también a dos causas que avanzan en su contra: una por supuesto contrabando de armas a Bolivia, y la otra por una teórica presión sobre Cristobal López y Fabián De Sousa para que los empresarios, vinculados estrechamente al kirchnerismo, vendieran sus medios de comunicación.

“Hay un comunicado importante, de expresidentes de todo el mundo alertando por el nivel de persecución que yo estaba teniendo sobre Bolivia y un contrabando que nunca existió, en un golpe de estado que nunca existió. Según la OEA y la Unión Europea, fue una crisis institucional”, dijo.

Sobre la denuncia de López y De Sousa, sostuvo que “supuestamente ahora son víctimas, cuando se robaron 1000 millones de dólares en impuestos para comprar C5N”. “Eran los impuestos que ellos recaudaban por cuenta y orden del estado, dentro del litro de nafta”, indicó.

A Macri lo acusan de presionar a la Justicia para “perseguir” a los empresarios K, en una investigación que avanzó sobre su exasesor Fabián “Pepín” Rodríguez Simón.