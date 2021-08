Una nueva protesta contra el Gobierno tendrá lugar el próximo lunes por las tarde en distintos puntos del país, pero con epicentro en Casa Rosada, en reclamo por el manejo de la pandemia y las visitas a la Quinta de Olivos durante el aislamiento.

En medio del escándalo por las visitas a la residencia presidencial durante las etapas más duras de confinamiento, usuarios autocovocados y distintos referentes de la oposición llamaron a una nueva convocatoria en contra del Gobierno, de la misma forma que se realizaron varias durante gran parte del año pasado y de este.

También destacaron entre las consignas de la protesta el manejo de la pandemia y los fallecidos por coronavirus.

Convocatoria a la Marcha de las Piedras (Captura)

“Si no pudiste velar a tus muertos, si no pudiste acompañar a tus seres queridos en el momento de su muerte, si no te permitieron estar, trae tu piedra a la #MarchaDeLasPiedras, que todos juntos los vamos a honrar”, dijo una usuaria en las redes.

“Habría que llevar una piedra por cada muerto por COVID a la Casa Rosada y dejarla ahí. No tirársela, dejarla ahí”, dijo otro.

La convocatoria es a las 16 horas hacia Plaza de Mayo, frente a Casa Rosada, y se les pidió a los asistentes que lleven una piedra como símbolo de los muertos por coronavirus. “Por los que se fueron, por los que no están”, “una piedra por cada ser querido que perdimos”, son algunas de las consignas.