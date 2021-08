La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner salió este jueves a defender al presidente Alberto Fernández frente a las reiteradas críticas que recibe su gobierno por parte de la coalición opositora Juntos por el Cambio y que se intensificaron en la campaña hacia las elecciones legislativas.

“No será hora de que paren un cambio muchachos y muchachas, con todo el derecho que hay a disentir, a debatir a pensar distinto. Pero a pensar, a discutir, no a mentir, no a engañar, no a no hacerse responsable de lo que cada uno ha hecho en la bendita historia de este país”, dijo.

Ese fue el mensaje que le envió la Vicepresidenta a los referentes de JpC. Lo hizo al encabezar un acto en el partido bonaerense de Lomas de Zamora, donde renovó sus críticas contra el ex presidente Mauricio Macri.

Al respecto, la ex Presidenta recordó que Alberto Fernández trató de acompañar las medidas finales del gobierno de Macri tendientes a contener la escalada del dólar posterior a las elecciones de 2019.

“¿'Qué hicimos en el Frente de Todos durante ese lapso mientras se rifaba alegremente el país, mientras no se ejercía con responsabilidad la primera magistratura? ¿Qué hicimos? ¿Qué hizo Alberto Fernández? En un ejercicio de responsabilidad institucional salió a decir, lo recuerdo muy bien, que ese precio del dólar estaba bien. Y comenzó a comportarse, en los hechos (como Presidente), y el otro comenzó a comportarse, siendo Presidente y teniendo las responsabilidades que le impone esta alta y honorable magistratura, como un político de la oposición, a recorrer el país y dejar que se llevaran la guita. Los dólares salían, fluían desde las arcas del Banco Central”, dijo Cristina Kirchner.

Seguido, la Vicepresidenta agregó: “Yo hablo de responsabilidad institucional, algunos compañeros y compañeras hablaron de ingenuidad política de nuestro Presidente. Viendo el tiempo transcurrido y cómo tratan a nuestro gobierno los que hicieron estas cosas y los medios de comunicación, y no puede dejar de pensar que cuando esos compañeros y compañeras hablaron de ingenuidad algo, alguito chiquitito de razón tenían”.

Cristina Kirchner recordó que, al inicio de la campaña electoral hacia las legislativas, apeló a que los candidatos impulsaran debates “serios”. “Yo hablé de la necesidad de abordar en la campaña una discusión seria de los temas que comprometen e importan a los argentinos no solamente en el ahora sino también en el futuro”.

“Los argentinos tenemos que hablar de cómo vamos a hacer para revertir esta realidad porque la pandemia va a terminar, la pandemia se va a acabar, vamos a estar todos y todas vacunados, pero después vamos a tener que hacernos cargos del muerto que nos dejaron”, dijo.

Por ello, renovó su reclamo: “A los responsables de habernos dejado este muerto, les pido un poco más de humildad, de solidaridad y de patriotismo”.

Así se manifestó al encabezar este jueves el lanzamiento del programa “Qunita”, implementado a nivel nacional en 2015 con el objetivo de reducir la mortalidad infantil por colecho y acompañar a las mujeres embarazadas en su periodo de gestación y luego del nacimiento de sus hijos.