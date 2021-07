El fiscal en lo penal económico, Claudio Navas Rial, dictaminó este viernes impulsar la denuncia del Gobierno nacional contra el expresidente Mauricio Macri por presunto “contrabando agravado”, a raíz del envío de material antidisturbios a Bolivia, según confirmaron fuentes judiciales.

// Mirá también: Bolivia: A Patricia Bullrich le genera “dolor y vergüenza” la denuncia de Alberto Fernández sobre envío de material bélico

Presentado al juez en lo penal económico Javier López Biscayart, el dictamen también pide investigar a la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al exministro de Defensa, Oscar Aguad, entre otros.

Crisis en Bolivia. (AP)

Además, quedaron imputados y bajo investigación el entonces embajador argentino en ese país, Normando Alvarez García, y tres exmiembros de Gendarmería Nacional con cargos jerárquicos al momento de los hechos.

La fiscalía impulsó la pesquisa en lo vinculado a posibles infracciones al Código Aduanero, que es materia de investigación del fuero penal económico.

El envío del material antidisturbios, para uso represivo en el marco de protestas, tuvo lugar en simultáneo con el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales.

Frederic respalda el accionar del grupo Alacrán

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, aseguró este viernes que el grupo Alacrán no disparó “un solo tiro” del material represivo enviado por parte del gobierno de Mauricio Macri a Bolivia en noviembre de 2019, cuando se consolidó el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales, y consideró que el expresidente y su antecesora, Patricia Bullrich, “están dando manotazos de ahogados” en sus declaraciones.

“Sabemos por toda la información que ha ido surgiendo a lo largo de esta semana que los alacranes no tiraron un solo tiro en Bolivia de ninguna munición y esto nos permite ir corroborando que su destino fue el apoyo al golpe de Estado en Bolivia”, dijo en dialogo con AM 990.

Al respecto, la ministra sostuvo que “efectivamente salieron 70 mil municiones antitumulto” de Buenos Aires en el vuelo del Hércules junto a un contingente del Grupo Alacrán que ?también llevaba armamento y municiones? y que allí se constituyeron dos circuitos, uno legal y otro alternativo.

Sabina Frederic, ministra de Seguridad de la Nación, dio su opinión respecto al envío de armas a Bolivia durante la presidencia de Mauricio Macri. @La990Radio | Twitter

“En Bolivia nos dicen que hay grabaciones y videos de la descarga y el envío de los pallets a diferentes destinos”, completó.

Por otra parte, descartó que Mauricio Macri o Patricia Bullrich pudieran desconocer de la maniobra y consideró que esto es “imposible” porque fue necesaria la “coordinación de muchos agentes del Estado”.

“Fueron 70 mil municiones antitumultos, piensen que el año pasado compramos a Gendarmería 30 mil para todo un año. Es un volumen muy grande para moverse sin el conocimiento de la autoridad superior”, subrayó.

Además, consideró que las declaraciones de los exfuncionarios “ya no tienen valor” porque su primera defensa fue desmentir la carta de agradecimiento y ya se estableció que es verdadera porque “tiene registro en el sistema de ingreso digital de documentación”.

“Cuando eso se le cae empiezan a dar manotazos de ahogados. Me parece que van a tener que armarse una defensa y hablar ante la Justicia sobre qué explicaciones tienen que dar. No estamos diciendo que no puedan justificar todo esto, pero lo tiene que resolver la Justicia”, remarcó.

En ese sentido, sobre las declaraciones de Bullrich, Frederic consideró “absolutamente falso que las municiones estuviesen destinadas a practica de tiro” porque el Grupo Alacrán ya contaba con 1.300 y 2.600 municiones “para propósitos generales”.

// Mirá también: Macri niega haber enviado munición “letal” a Bolivia y denuncia persecución: “Dejen de mentir”

“No hay nada que haya sido destinado a instrucción, me estoy refiriendo a las municiones que salieron y volvieron, pero mucho menos para las otras 70 mil que los alacranes nunca vieron después del vuelo del Hércules”, detalló.

Con información de Télam.