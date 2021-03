Hace unos días fue tendencia la feliz noticia sobre la llegada de un pequeño a la vida de Alberto Cormillot a los 82 años. Él mismo fue el encargado de contar sobre el embarazo de su esposa, Estefanía Pasquini, durante una entrevista en Radio Mitre.

Ahora, su esposa dio una entrevista en televisión para el programa Intrusos este miércoles. La nutricionista de 34 años contó cómo fue el momento en que se enteró que estaba embarazada.

Estefanía, la esposa del Dr. Cormillot está en la dulce espera Redes

“Yo empecé a sentirme muy mal, entonces Alberto lo primero que piensa es que me haga un estudio de anticuerpos. Me lo hice y llegó mal el resultado, entonces daba como que lo estaba transitando. Después nos llaman para avisarnos que no y después tengo un atraso. Antes del test de embarazo me hice un análisis y eso no te dice si es positivo o negativo, es un número lo que da. Me puse mal también porque soy un reloj”, explicó.

“Cuando él ve el resultado se le llenan los ojos de lágrimas. Yo pegué un grito, me puse a llorar”, contó sobre el momento en que conocieron que esperaban un bebé.

Alberto Cormillot se casó con Estefanía Pasquini en 2019. Gentileza Franco Fafasuli

“Venía siendo un secreto pero ahora lo saben todos. Es raro. Yo no estoy acostumbrada a estar en los medios. Para mí fue fuerte”, aseguró Pasquini.

Durante la entrevista, una fuerte frase que realizó la esposa de Cormillot llamó la atención de muchos. A ella le consultaron por el motivo qué la llevó a tomar la decisión de tener un hijo con un hombre de 82: “A mi me llena de alegría. Cuando uno se enamora. Yo quiero que me quede algo de él. Está recontra hablado, voy a hacer lo mejor para darle lo que pueda”.

Sobre las críticas que recibieron de parte del periodista Ernesto Tenembaum dijo: “Escucho un montón de comentarios buenos y otros de ese estilo. La verdad que no dice nada que yo o Alberto no sepamos o que no hayamos hablado. Todos tienen derecho a pensar distinto y es normal que una persona piense eso. Sí hay que tener cuidado con los modos. Pero él (Tenembaum) borró todo al pedir disculpas. Eso no te deja seguir enganchado”.