Alberto Cormillot deseaba ver llegar un hijo a su hogar junto a Estefanía Pasquini. Varias veces habló sobre ese sueño, pero fue en las últimas horas que confirmó la feliz noticia: Su pareja de 34 años se encuentra embarazada.

Todo ocurrió durante una charla en el ciclo de Marcelo Longobardi en Radio Mitre, donde Alberto Cormillot decidió adelantar la gran novedad que tenía guardada para dentro de unos días: “La idea era confirmarlo a los tres meses y ayer Guillermo Andino me preguntó si había planes y no pude decir que no y la semana que viene contarlo”, explicó el nutricionista.

Casamiento de Alberto Cormillot

Este no sería el primer hijo del reconocido médico, Cormillot es padre de René y Adrián, frutos de su relación con Monika Arborgast. Sin embargo, sí sería el primer bebé en llegar a la vida de Pasquini, quien según palabras del nutricionista, está “muy entusiasmada” con la idea.

“Estefanía es joven, ella está muy entusiasmada con el que sería su primer hijo y yo también. Está hablado, no es una sorpresa”, explicó durante una entrevista en el programa que conducen Guillermo Andino y Soledad Fandiño.

Sobre la actual pareja de Alberto Cormillot se conoce que es Licenciada en Nutrición y trabaja en la clínica de su esposo desde 2012. En dicho lugar se conocieron siendo empleada y jefe, hasta que su relación fue escalando poco a poco y decidieron unir sus vidas en matrimonio en 2019.