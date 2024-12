Internaron a Alberto Cormillot: qué le pasó y cómo está de salud

Alberto Cormillot es un médico nutricionista con una larga trayectoria en la salud y en diferentes programas de radio y televisión. El reconocido especialista dedicó su vida a promover hábitos saludables y combatir los problemas alimenticios. En las últimas horas, se supo que está internado en una Clínica de la Ciudad de Buenos Aires.

Alberto Cormillot

En un principio salió se creyó que era una internación por trombosis. Sin embargo, el médico habló con Teleshow y aclaró cuál es su diagnóstico: “Tengo un hematoma en pierna que no sé si fue por ejercicio o por un golpe y me dejaron internado por las dudas. Mañana me van a hacer un doppler y nada más. No tengo trombosis”.

El descargo de la Estefanía Pasquini, la esposa de Alberto Cormillot, durante su internación

Luego fue la esposa del médico, Estefanía Pasquini, quien hizo un descargo en redes sociales para aclarar la salud de Cormillot y dejó un reproche por las críticas. “Bueno gente, acá está. Sonreí porque si no, nadie va a creer que estás bien. Pues cada vez que venimos al CEMIC más o menos que lo dan por muerto y yo ya tengo medio los huevos al plato de esas cosas”, expresó con enojo la nutricionista.

“O dicen ‘¿Y la mujer dónde está?’. Entonces vamos a aclarar todas las cosas hoy. Las voy a aclarar como me gustaría haber aclarado cada vez que estaba internado. Acá está internado porque yo le vi un moretón en la pierna. Me cagué toda y empecé diciendo ‘vamos a verlo, vamos a ver qué pasa’”, siguió su descargo en el video la esposa del médico.

“Vinimos al Cemic y como no se sabía si era un hematoma o por ahí había algún tema con las plaquetas, lo dejaron internado. Ahora hace un rato nos vinieron a dar los resultados...”, manifestó la licenciada en nutrición. Luego, lanzó una ironía sobre los comentarios que recibe: “Decí ‘sí’ con la cabeza porque la gente no sabe si yo estoy acá filmándote con un arma”.

Alberto Cormillot, su esposa Estefanía Pasquini y su hijo Emilio

Asimismo, Estefanía Pasquini contó que ella estuvo en el mismo lugar hace unos días: “Voy a aprovechar para contar que yo el martes estuve acá y fue mucho más importante lo mío que lo que estamos por él. Él me dice ‘ay, me duele acá la punta de la uña que tengo encarnada’ y yo enseguida lo traigo para acá”.

“Tu mujer es tan buena que se volvió a casa a los pedos, fue a buscarte la almohada, fue a hacerte la comida y te la trajo porque a vos te gusta otro tipo de comida. ¿No te gusta la comida del hospital? Yo estoy con una angustia oral que me comí, la comida que hice, más la que le trajeron a él. Pero sacando eso, estamos bien”, destacó la esposa de Cormillot en el video.