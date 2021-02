Karina Gao, la cocinera del programa “Flor de Equipo” (Telefé), que conduce Florencia Peña, tuvo que ser inducida al coma farmacológico porque se agravó su cuadro de coronavirus luego de pasar una semana internada.

Lo que causa extrema preocupación entre sus allegados es que, además de ser mamá de gemelos de cinco años, se encuentra embarazada de 25 semanas.

La emprendedora y creadora de la popular cuenta de Instagram MonPetitGlouton mantuvo sus redes actualizadas durante su internación. Día a día contó cómo se sentía y cómo evolucionaba su cuadro.

El jueves al mediodía confirmó que le detectaron neumonía bilateral y fue trasladada a terapia intensiva porque no saturaba bien y tenía mucha fiebre.

Karina se mostró esperanzada en las redes. (Instagram/@MonPetitGlouton)

Sin embargo, en la mañana de este viernes su cuadro se complicó y le explicaron que debía entrar en coma farmacológico.

Antes de ser inducida al coma, la cocinera escribió un desgarrador mensaje: “Este va a ser mi último mensaje a esta comunidad hermosa, que me acompañó durante estos 5 años. Les voy a pedir un último favor, recen por mí. Me van a inducir a coma, en dentro de 15 minutos. No sabemos cuándo me voy a despertar. Recen por favor por mí”.

Su último mensaje antes de ser inducida al coma.

Florencia Peña habló en el programa que conduce sobre el estado de salud de su compañera. “Es un día un poco triste para este grupo porque nuestra compañera Karina, a quien queremos un montón y compartimos días de alegría no la está pasando bien. Ella está embarazada y se le complicó muchísimo su cuadro de covid. Acaba de entrar en un coma inducido”, comenzó a explicar, quebrada en llanto.

“Ella estuvo compartiendo con alegría, como es ella, todo en sus redes. Me da mucha tristeza porque es alguien a quien queremos y no entendemos cómo funciona este virus. También porque tiene un bebito al que hay que cuidar”, continuó.

Y añadió: “Ella nos estuvo escribiendo y tranquilizando todos estos días. No lo habíamos compartido esto porque es una situación difícil, el marido no la está pasando bien y tienen mellizos. El cuadro se agravó. Es una embarazada atípica porque veníamos escuchando que las embarazadas no corrían peligro. Y ella está en un cuadro grave”.