Karina Gao y sus secretos de cocina en las redes sociales: “Me autoproclamo la reina del freezer”

Karina Gao es una cocinera, emprendedora, mamá de tres pequeños, y creadora de la popular cuenta de Instagram con más de 600 mil seguidores, @MonPetitGlouton, además de estar también en Tiktok y en Youtube. La cocinera ve las redes sociales como un espacio para animar a todos y a todas a cocinar rico y fácil en poco tiempo.

La mayoría de sus publicaciones son acerca de tips para cocinar para toda la semana en poco tiempo y - como ella misma siempre aclara -hacerlo de una manera divertida. En 2016, lanzó su libro Mon Petit Glouton con una selección de 70 mejores recetas de su blog, destinado a madres y padres con poco tiempo, pero que buscan recetas ricas y nutritivas para sus bebés.

Karina no solo es un gran ejemplo sobre la fusión de la cocina y las redes sociales, también fue noticia, ya que la vida le puso varias pruebas por delante, como lo fue su estado de coma en el 2021 tras contraer coronavirus. Sin embargo, Gao supo superar esta situación.

Cómo es ser influencer gastronómico, según Karina Gao

En diálogo con el equipo de Vía Gourmet, la semifinalista de la primera temporada del reality de “El gran premio de la cocina″ y cocinera en programas como “Flor de Equipo” y “Cocineros Argentinso”, habló sobre ser “influencer”, su trabajo en las redes sociales y su pasión en la cocina a la par de su vida en familia.

Karina Gao es la semifinalista del reality de cocina de Canal 13: “El gran premio de la cocina”. (Foto: Karina Gao)

- ¿Cómo llegó la idea de llevar la cocina a las redes sociales?

- Mon Petit Glouton es una cuenta que creció a lo largo de estos cuatro años con la comunidad y arrancó cuando mis hijos empezaron a comer sus primeras comidas. De alguna manera, quise dejar por escrito este recuerdo de todos los platos que preparo con mucho amor y que ellos comieron y comen con mucha pasión todos los días. De ahí viene el nombre "Mon Petit Glouton" que significa Mi Pequeño Glotón traducido al español.

La cuenta fue evolucionando y creciendo como ellos. Hoy en día comparto tips para padres (o no padres) con poco tiempo pero que no quieren dejar de lado la cocina casera, los platos ricos y sabrosos. Soy apasionada del método "Batchcooking" o "Mealprep". Aplico la organización de la empresa en la cocina, porque soy una fiel creyente que con una buena organización, vas a poder disfrutar de la cocina sin volverte loco. También me autoproclamo la reina del freezer, en mi cuenta vas a encontrar miles de tips relacionados con el congelador que nos facilita tanto la vida cotidiana.

Las fotos en sus redes sociales manejan una estética minimalista (Foto: Karina Gao)

- ¿Recibes fotos de los platos que hacen tus seguidores? Si es así, ¿cuál es el que más hacen?

- Sí, me mandan todo el tiempo. La que más recibo es la receta de medialunas que cuando la publiqué empezó a circular por el mundo! Los seguidores que están en otros países me mencionan en sus publicaciones cuando las hacen y eso me da mucha alegría.

- ¿Es difícil ser madre e influencer al mismo tiempo?

- No es difícil. Hay que organizarse y ponerse un límite porque sin darnos cuenta podemos estar mucho tiempo con el celular. Además, puede generarse una contradicción cuando limitamos el tiempo de dispositivos electrónicos a los chicos. Ahí es cuando puede ponerse complicado. ¡Aunque debo decir que es un trabajo bastante compatible! Si bien trabajamos mucho, podés contar con horarios flexibles. Personalmente, me pasa que puedo trabajar cuando yo quiero y trato de adaptar todo a los tiempos de los chicos y sobre todo hoy en día que están todo el tiempo en casa.

Por ejemplo, trabajo cuando están durmiendo porque ya a las 20 hs. se acuestan. Entonces mi horario fuerte de trabajo es de 20 a 22 hs. También un buen momento es a la mañana cuando terminamos de desayunar y ellos miran sus programas favoritos.

Karina Gao es madre de tres pequeños y combina con ellos la vida de ser influencer gastronómica. Foto: Redes

- ¿Cómo viviste el momento en el que los números de seguidores empezaron a crecer?

- Siempre lo viví muy tranquila. Algunos números me dieron un poco de vértigo, por ejemplo, cuando pasé los 100 mil seguidores en Instagram o cuando pasé los 250 mil hace poquito, pero generalmente lo tomo muy natural. Siento que de a poco fui escalando, pero esto es como un juego de Monopoly porque te puede ir bien en esta mano, pero no sabemos si nos va a ir bien en las próximas.

Para mí la cantidad de seguidores significa algo, pero no todo. El crecimiento fue dándose despacito. No fue muy shockeante

- Estuve viendo las distintas plataformas y el contenido es diferente, es como si encontraras la forma perfecta de adaptarte a cada formato ¿Cómo lo haces? y ¿Qué tienes en cuenta al momento de planificar tus publicaciones?

- En las redes, reciclo información y recetas. Por ejemplo, ahora que Reels es muy similar a TikTok, reutilizo los contenidos. Pero obvio, cada plataforma requiere que ofrezcas cosas nuevas, cosas distintas. Y cuando digo que el público es distinto, me refiero a que no es lo mismo hablar con chicos que consumen Youtube que con las personas que consumen Instagram, tampoco lo mismo de Facebook.

Ser influencer es tener experiencia en redes sociales y contenido. Identificar rápido que es lo que quieren los usuarios en cada red. Nos formamos para ser creadores de contenidos más que influencers.

Karina Gao ha sido un ejemplo de superación.

- Después de tantas recetas e ideas, ¿cómo logras recargar tanta creatividad?

- La creatividad es algo que se practica. Siempre pensé que era poco creativa porque nací en una cultura donde la creatividad no es lo más premiado. Es una cultura donde se mira mucho el antepasado, la historia. No se demanda mucho la creatividad. Cuando uno llega a las redes sociales para generar contenido, se inspira, mira, analiza que va y que no va. De esta manera, la creatividad no para de ejercitarse. Hoy uno de mis problemas más grandes es que no tengo el tiempo para producir todos los contenidos que quisiera.

- Tus videos manejan una estética impecable, ¿es muy difícil hacerlos? ¿Cuánto tiempo demoras?

- Muchas gracias. ¡Me siento muy halagada! Trato de respetar un color. Trato de hacer lo que a mi me parece lindo. Lo produzco de la manera en que yo lo consumiría como usuaria de redes sociales, por lo tanto, me baso mucho en eso. A ver, uno también va evolucionando, ahora miro mis fotos viejas y tengo ganas de tirarme por la ventana.

Hay que tener voluntad y constancia. A veces me pasa que me falta luz en casa (que es donde saco las fotos), entonces miro mucho el pronóstico y voy organizando mis días de producción en base a eso. Según el día, saco fotos en el interior o en el balcón. Todo lo que es filmaciones y fotos lo hago yo, pero también tengo un editor que me ayuda a mejorar algunos videos.

Está casada con un francés y es mamá de tres hijos, entre ellos, gemelos. (Foto: Karina Gao)

- ¿Un Consejo para las personas que están empezando e intentan tener éxito en redes sociales tanto con su marca personal como con emprendimientos?

- Mi consejo es constancia. Esto no es de un día para el otro, a no ser que te hayas hecho viral o que tengas un "know how" muy particular, es decir, que seas experto o experta en un tema. Pero ojo, si sos viral y querés seguir creciendo, tenés que pensar en una estrategia, no te podés quedar solo con eso. Por eso, la constancia es clave porque en redes hay comunidades que hay que acompañar y ofrecerles contenidos todos los días. Es clave que el emprendimiento construya una comunidad con un interés común. Si la pegaste como viral, aprovechalo, capitalizalo y no te duermas en los laureles. Generá comunidad a través de tus contenidos.

Durante 4 años, todos los días he subido posteos, contenidos, hago interacciones, charlo con mis seguidores. Es por ahí. Nada se hace de un día al otro.

Gao es conocida por sus consejos para el batch cooking y el armado de viandas para toda la semana. (Instagram/@monpetitglouton)

- Si el día de mañana decidieras cerrar las redes o la popularidad de las cuentas desapareciera: ¿qué has aprendido hasta el momento?

- Si el día de mañana cerrara las cuentas, habría aprendido muchas cosas. Hoy puedo decir que aprendí a conocerme y a valorarme, porque lo que más saco de esto es lo que me ofrece la gente, su calidez y amor. Eso es lo más positivo de este proyecto. A la vez, aprendí que las redes no son frías porque siempre hay un ser humano detrás de una cuenta. Si es buena persona, sigue siendo una persona porque al final se muestra más de lo que sos de lo que pretendes.

Además, aprendí a ser más creativa y me dio mucho coraje para seguir y no tener miedo en el futuro. Las redes me ayudaron a empoderarme en cierto sentido.

Cómo hacer el guiso de lentejas de Karina Gao

Karina le compartió al equipo de Vía Gourmet cuatro recetas imperdibles y con su toque personal, una de ellas se trata de un curry de verduras.

Ingredientes:

Lenteja cocida

1 taza Salsa de tomate

1 taza Tomate fresco

2 si tenis Carne

Mix de Verduras asadas

1 taza Ajo

2 dientes

Condimentos: azúcar - Comino - pimentón dulce - sal - pimienta.

Preparación:

En un sartén con aceite de oliva, saltear la carne, junto a los dientes de ajo. Agregar la salsa de tomate y los tomates frescos. Condimentar bien, cocinar durante 10 minutos. Agregar la lenteja y brócoli cocida, cocinar 2 minutos más y listo.