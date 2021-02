Jonatan Maidana, el defensor multicampeón con Gallardo, realizó la revisión médica el sábado al mediodía y ya se prepara para firmar su vuelta al club Millonario después de dos años en México.

Realizó la revisión médica en la clínica Rossi del barrio porteño de Belgrano y firmará contrato con el equipo de Marcelo Gallardo por una temporada.

Jonatan Maidana\u002E (AP)\u002E

El marcador central, de 35 años, viene de jugar dos años para el Toluca de México, donde se presento en 49 partidos oficiales, marcó tres goles y sufrió una expulsión.

“Le agradezco a Gallardo porque me abrió las puertas. Él me escuchó desde el principio. Ojalá pueda devolverle eso en cada entrenamiento y cuando me toque jugar”, declaró Maidana en una improvisada rueda de prensa a la salida de la Clínica.

“Cuando me fui de River sabía que iba a ser muy difícil volver, pero el fútbol tiene estas vueltas. Vuelvo a tener una posibilidad acá y estoy muy contento. Le estoy agradecido al cuerpo técnico y a los dirigentes que me dan esta chance nuevamente”, agregó ‘Jony’, y se convierte así en la tercera incorporación de River luego del volante Agustín Palavecino y el defensor Héctor David Martínez, quienes firmaron contrato el viernes.

El defensor central, Jonatan Maidana, fue clave en la conquista de la Copa Libertadores 2015.

Maidana comparte puesto con Martínez, Paulo Díaz, Robert Rojas y Javier Pinola. “La competencia interna está muy alta en el plantel. Eso es bueno, porque te pueden contagiar para ir al ritmo de todos. También vengo a aprender de cada uno de ellos y poder subirme a este tren, que viene bastante bien y embalado”, cerró Maidana, quien con el equipo ‘Millonario’ ganó, entre otros títulos, las Copas Libertadores de 2015 y 2018.

La clásica revisión médica que tienen los futbolistas se realiza antes de firmar el contrato y esta vez tuvieron un condimento adicional, cuando los simpatizantes descubrieron el tatuaje que luce el jugador.

Sobre el omóplato derecho lleva un escudo de River con una fecha debajo más que simbólica: el 9 de diciembre del 2018, fecha en la que vencieron a Boca en la final de la Copa Libertadores.

Al ver que la foto se viralizaba, la cuenta oficial del Millonario se sumó subiendo la foto con el detalle del tatuaje, con el título de “Por este amor”. Rápidamente, esa publicación se llenó de los memes para elogiar al líder que vuelve a Núñez.

Pero no es el único tatuaje que tiene el marcador central, ya que en el 2012, mientras el Millonario peleaba por volver a la máxima categoría, había prometido que si lograban el objetivo él se inmortalizaría ese hecho en la piel. Fue entonces que se realizó una estrella y alrededor de ella la fecha 23-6-2012, el día que el equipo de Matías Almeyda decretó su retorno a primera división luego de superar a Almirante Brown en el Estadio Monumental. Tiempo más tarde, en ese brazo también se hizo un gigantesco ave fenix que bien podría estar relacionado al hecho.

“Es imposible no festejar. Si llegamos a ascender me voy a hacer un tatuaje. La fecha va a estar seguro y el escudo también”, había declarado en el 2012.