Esta mañana la policía decidió allanar la clínica y la casa del doctor personal de Diego Maradona, Leopoldo Luque. El médico quedó incluido dentro de la causa de “Homicidio culposo” por la muerte del ídolo de la Selección Argentina.

Luego de que se realizara el operativo policial, Luque habló con los medios de comunicación desde su patio. “Todavía no estoy informado, vinieron, la verdad que de un modo que uno no espera. Ingresaron, es su trabajo, yo lo entiendo, por eso con mi familia le abrimos las puertas”, comenzó diciendo el neurocirujano.

“Le dimos toda la información que querían”, dijo Luque respecto al allanamiento. Durante el procedimiento en el domicilio del médico, ubicado en la localidad bonaerense de Adrogué, se secuestró una historia clínica perteneciente a Diego Armando Maradona, 5 computadoras tipo notebook, 3 teléfonos celular, documentaciones varias y recetarios, según se informó desde la DDI de San Isidro.

El médico de Diego Maradona brindó declaraciones luego de que se realizaran allanamientos en su casa y en su clínica. (Foto: Twitter)

Al respecto del operativo policial, el doctor explicó: “Me sorprendió, cuando Diego fallece yo llegué al lugar y estaba la fiscalía trabajando. Como no estuvo no fui a declarar, pero me sorprendí cuando llegaron”.

“Se lo que hice, se como lo hice, lo que hice por Diego. Hice lo mejor con Diego, lo mejor que se puede”, dijo entre lágrimas el médico. Y amplió: “En cuanto a las cosas que se dicen, no las puedo ni leer. Estoy muy mal porque yo lo acompañé hasta el último momento. Vi mucha gente que no estuvo con él. Médico odiaba los médicos, odiaba a los psicólogos”.

Respecto al enfrentamiento que tuvo con Diego y que se viralizó en las últimas horas dijo: “Diego me echó un montón de veces de su casa, era una relación de padre a hijo. Yo soy un neurocirujano, lo acompañaba hasta el dentista, le recomendaba distintos médicos”.

“Que hablen las estupideces que están hablando no hace más que dañar la imagen de Diego. Es un paciente de alta, todo lo que se hizo fue de más. Si el quería podría haber echado a todos, el paciente tenía voluntad. Yo no puedo llevarlo a un centro de rehabilitación cuando el no quería”, manifestó Luque.

Al respectó comentó: “Cuando Diego se pone mal echa a todo el mundo. Si tiene voluntad lo hace. Yo era el único que podía entrar a la habitación. Yo lo que hice estuvo de más, todo lo que hice lo hice de más. Yo le pedía que se levante”.

“Intenten ustedes le dije a los otros médicos que habían ido el jueves. Él sale y me dice pero Luque sos pelotudo, te dije que te vayas .Corro, veo que se balancea y cuando me voy agarro una galletita. Y el dice este Luque es un hijo de puta no come ni en la casa”, dijo respecto al episodio.

Para que quede claro lo que él piensa, sostuvo: “Al día siguiente fui a verlo para sacarle los puntos y me dijo ‘ah tenés miedo’ y se rio. Así era nuestra relación. La familia lo decía, Luque es el único que puede llegar a Diego. Yo no soy el responsable, hasta dijeron la estupidez que yo lo interno”.