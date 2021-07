Después de un año en el que pasó de todo, Gladys “La Bomba Tucumana” parecía haber bajado un poco el perfil, sin embargo, siempre está alerta y lista para defenderse cuando algo le molesta.

En 2020, Gladys participó del “Cantando” junto a su hijo Tyago, y fiel a su estilo, no pasó inadvertida. Además de sus enfrentamientos con el jurado, tuvo otros encontronazos por asuntos de vestuario que terminaron tildándola como una participante “problemática”.

El posteo de la Bomba Instagram

Con sus seguidores, si bien guarda una buena relación de agradecimiento por la cantidad de años que llevan respaldando su carrera, también se toma ciertas licencias si alguno dice algo que a la tucumana no le gusta.

Fue así como en el último posteo que realizó en Instagram, recibió numerosos comentarios. En esta ocasión, apuntaban al ‘uso exagerado de filtro’ que, a consideración de los fans, la cantante había hecho.

La picante respuesta de Gladys Instagram

Por supuesto, Gladys no se quedó callada y arremetió con furia cuando uno de los seguidores escribió: “Esa no es la Bomba! Eso es mucho filtro”. “¡Sí, chicos, es mi prima!”, contestó con ironía. Y siguió: “¿Qué les pasa? ¡Dios mío! ¿Dónde no soy yo?¿Por un filtro, que todo el mundo usa en el rostro, soy otra? Dejen de joder”, sentenció la artista.

Ahora, los fans tendrán que pensar dos veces antes de hacer un comentario de ese estilo. Gladys está atenta y no deja pasar una.