Ginés González García habló nuevamente del escándalo que se generó con la vacunación VIP, que culminó con la renuncia a su cargo como ministro de Salud de la Nación. En esta oportunidad, el ex funcionario se refirió a cómo fue la inmunización que recibió el periodista Horacio Verbitsky.

//Mirá también: Hallaron muerto en su casa a Eugenio Zanarini, superintendente de Servicios de Salud

Cabe recordar que el comunicador fue quien contó en una entrevista radial que llamó a González García para ser inoculado y que finalmente cumplió con sus pretensiones.

Así las cosas, en una nota con “Radio con Vos” y después de asegurar el lunes que “no vacunó a nadie por ser amigo”, Ginés explicó: “(Horacio) me dijo ‘se ha muerto un pariente mío, estoy muy asustado’, pero le dije bueno, esperá, pero eso fue un mes antes (de que fuera vacunado)”.

El periodista Horacio Verbitsky. (Archivo)

En ese sentido, el ex ministro se mostró arrepentido por haber permitido que lo vacunaran en el Ministerio de la Salud. “Fue un accidente que fuera ahí”, sostuvo.

Y narró: “Yo estaba en Entre Ríos. El director del Posadas me dijo que no quería que Verbitsky fuera al Hospital porque está muy politizado y sus trabajadores han tenido consecuencia en la Dictadura. Entonces pidió que no los llevaran ahí y dijo que él estaba dispuesto a ir a cualquier lado, incluso si querían al Ministerio; yo dije que sí y listo”.

Sincero, reconoció que no fue correcto “aceptar lo que propuso el director del hospital Posadas”. Sin embargo, insistió en que no existió “ninguna equivocación de fondo ni privilegio”.

Las declaraciones de Ginés se dan a horas de que anunció que denunciará a Patricia Bullrich, quien afirmó que el Gobierno Nacional solicitó un “retorno” en medio de las negociaciones con Pfizer para adquirir vacunas contra el coronavirus. Alberto Fernández también iniciará acciones legales. En tanto, la presidenta del PRO se defendió, aunque luego hizo una aclaración: “No le pidieron coimas”.

Ginés González García demandará a Patricia Bullrich.

//Mirá también: Un documento confirma que Pfizer le ofreció vacunas a la Argentina en julio de 2020

La aparición de Ginés González García

González García debió renunciar tras el escándalo del vacunatorio VIP. En la entrevista, dijo que tuvo que pagar “un precio duro”. En todo este tiempo, se corrió de la escena y rompió el silencio este lunes para referirse sobre el tema.

Muchos lo señalaron, porque argumentaron que inoculó a sus conocidos. Sin embargo, él justificó en Radio 10 y Radio con Vos sus actos y aseguró que no vacunó a “nadie por ser amigo”.

“Estoy muy tranquilo. A mi modo de ver, todo lo que pasó estaba dentro de la resolución. Y los que dijeron que se vacunaron por ser amigos míos, tenían 79 años y les correspondía vacunarse”, fueron algunas de sus primeras explicaciones.