El presidente Alberto Fernández se sumó al anuncio del ex ministro de Salud Ginés González García de que tomarán acciones legales contra la presidenta del PRO Patricia Bullrich por acusar al Gobierno de pedir sobornos a cambio de un acuerdo de vacunas con Pfizer.

“Con asombro he leído las declaraciones de la presidenta del principal partido de la oposición, acusando a nuestro gobierno de pretender cobrar un soborno por la compra de vacunas. Sin medir consecuencias, no ha dudado en afirmar que eso habría ocurrido con mi conocimiento”, escribió Fernández en su cuenta de Twitter, tras enterarse de las declaraciones de Bullrich.

“Semejante acusación resulta absolutamente falsa y por ende inaceptable. Dijo lo que dijo sin importarle el daño que causaba no solo a quienes acusaba, si no también en la confianza ciudadana y en la institucionalidad misma de la República. En ningún país del mundo se toleran tamañas imputaciones lanzadas con tanta liviandad, sin que ello no apareje la inmediata reacción social y de quienes fueran indebidamente injuriados. La angustia que la pandemia genera en nuestra gente, no tolera tanta irresponsabilidad”, agregó el presidente.

Ante las acusaciones de la titular del PRO, Fernández anunció que la denunciará ante la Justicia. “Por esos motivos, he instruido a mis abogados que el próximo día lunes inicien las acciones legales pertinentes contra quien ha lanzado tan vergonzosa difamación. La convivencia democrática no puede autorizar que la injuria y la mentira se conviertan en una práctica admitida”, concluyó.

Ginés González García, el exministro de Salud nacional.

Esta mañana en una conversación con Radio 10, el ex ministro de Salud Ginés González Garcia, a quien Bullrich acusó de pedir coimas, consideró los dichos de la funcionaria “de una gravedad espantosa”. Por eso, aclaró que él también iniciará acciones legales.

“Quiero hacerle todas las demandas que se pueda. No puede pasar esto. Voy a hacerle una denuncia penal, una denuncia civil y todo lo que sea necesario. Una barbaridad así no la puedo dejar pasar. En mi vida me pasó una cosa de estas, incluso decirlo sin ninguna prueba e impunemente, favoreciendo el odio, la desesperanza y metiéndose con el honor de las personas”, agregó.

Las declaraciones de González García se hicieron públicas luego de que la misma farmacéutica Pfizer desmienta a Bullrich. En un comunicado, Pfizer aclaró que no han “recibido peticiones de pagos indebidos en ningún momento. Por otro lado, la compañía no cuenta con intermediarios, distribuidores privados o representantes para la provisión de la vacuna covid-19″.

Patricia Bullrich redobló la apuesta

Patricia Bullrich, presidenta del PRO. (La Voz / Archivo)

La ex ministra de Seguridad también se volcó a Twitter asegurando que el comunicado de Pfizer no niega nada de lo que ella había expresado y que por eso reafirma sus dichos.

Explicando que Pfizer acudió al Ministerio de Salud en busca de un contrato por vacunas en 2020, agregó: “González García no lo aceptó; no quiso comprar vacunas Pfizer. ¿Por qué? Porque delegó la negociación en una ex empleada de Sigman: Sofía Tarragona. Usar un intermediario es la matriz de la corrupción K: poner un amigo que hace el trabajo sucio. Ese es el hecho de corrupción.”

“Los Argentinos estamos destruidos, encerrados, sin educación y sin trabajo. Y este gobierno, una vez más, abandonó a la sociedad a su propia suerte. Y eso tendrán que explicarlo ante la justicia”, remató.

¿De qué acusó Bullrich a González García?

“Ginés González García dijo que para firmar un contrato con Pfizer tenía que haber un intermediario, que es el mismo de AstraZeneca, Hugo Sigman. Y Pfizer le dijo que no se podía, que debían ser efectivos en el tiempo y la forma de producción de la vacuna. La actitud de González García fue intentar tener un retorno. Eso el Presidente no lo ignoraba”, dijo la presidenta del PRO.

“Eso no es un error, sino que es el intento de un negociado que no se cerró. No tengo dudas de que Ginés González García quiso un retorno por esa vacuna. Eso es criminal y lo tienen que investigar los fiscales de la Nación”, agregó este domingo.

Por ello, añadió que si se llamaran “a las personas de Pfizer, ellos van a decir la verdad y no van a mentir como nos miente el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Ahí, el pueblo argentino va a saber que el gobierno decidió que continuaran las muertes en Argentina”, concluyó.