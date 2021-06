Aunque todavía se desconocen los motivos, lo cierto es que el inmenso mural que recordaba una de las hazañas de Sergio “Kun” Agüero luciendo la casaca del Manchester City fue borrada por estos días.

La pintura se encontraba en la zona norte de la ciudad y fue removida con una hidrolavadora. El hecho enfureció a los fanáticos, que aún hoy se tomaban fotos con el recuerdo.

Ni la ciudad ni el club se hicieron eco del asunto, pero las redes sociales tomaron parte y el medio Northern Quarter Manchester publicó las fotos de los operarios removiendo el mural.

El "Kun" junto a su mural. (Foto: Web) Web

El mural

La obra pretendía inmortalizar un gol clave del Kun para el Manchester City, convertido en 2012, la que fue su primera temporada en el club. Con ese tanto, Agüero le permitía al City consagrarse campeón después de 44 años.

El argentino entró al área, arrancó hacia la derecha y, tras el derechazo, puso la pelota sobre el palo izquierdo del arquero. Además, ese gol también le arruinó la fiesta al eterno rival: Manchester United, que había ganado su partido ante el Sunderland y solo necesitaba un empate, algo que Agüero impidió al último minuto.

Operarios borran el mural en Manchester. (Foto: Twitter) Twitter

Al dibujo lo acompañaba una emotiva frase que destacaba la importancia del delantero para el equipo celeste: “This will always be your City” (“Esta siempre será tu ciudad”). En una oportunidad, hasta el propio Kun posó junto a este reconocimiento y lo firmó.

El delantero argentino es muy querido en el club, donde jugó diez años y obtuvo 15 títulos. En total tiene cinco trofeos de Premier League, seis de Copa de la Liga de Inglaterra, tres Community Shield y una FA Cup. La Champions League es la única copa que le ha sido esquiva al equipo que actualmente dirige Pep Guardiola.

Agüero, presente en este momento en la Copa América, continuará su carrera e en el Barcelona, junto a su entrañable amigo, Lionel Messi.