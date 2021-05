Boca viene de tres caídas consecutivas por 1-0, una por el torneo doméstico y dos por la fase de grupos de la Copa Libertadores. Así, el “Xenize” deberá recomponerse de los tropezones frente a River, por lo que serán los cuartos de final de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). El partido comenzará este domingo en la Bombonera desde las 17.30.

Los malos resultados no hacen más que generarle dudas a Miguel Ángel Russo que tiene por delante un duelo complicado que puede dejar secuelas. Por eso, el armado del equipo es fundamental. En los detalles estarán las diferencias.

A pesar de los malos resultados, el entrenador del conjunto de La Ribera recibió dos buenas noticias. Se trata de los regresos a los entrenamientos de Esteban Andrada y de Edwin Cardona.

Esteban Andrada no será titular. Archivo

El arquero estuvo aislado 10 días en un hotel de Guayaquil luego de dar positivo de coronavirus. En tanto, el colombiano, después de superar la enfermedad, se sometió a estudios cardiológicos y le detectaron una miocarditis leve como secuela de la Covid-19. Ambos ya dejaron atrás su problema y están a disposición del DT.

De todas formas, no serán parte del once inicial ni mucho menos. Para esta clase de partidos no es recomendable arriesgar y eso Russo lo sabe. Los futbolistas necesitan de más prácticas para estar en un nivel óptimo.

Así, el entrenador del “Xeneize”, que también cuenta con Marcos Rojo a disposición, piensa en el ex Estudiantes de La Plata como un jugador clave para su defensa. En caso de continuar con la línea de cuatro en el fondo, reemplazaría a Lisandro López. Si opta por una zaga de tres centrales, el ex mundialista se sumaría al equipo.

Marcos Rojo será titular. (Prensa Boca)

Por otro lado, Julio Buffarini no será titular y el lateral derecho estará ocupado por Nicolás Capaldo. El arco será defendido por Agustín Rossi como en los últimos partidos.

En cuanto al mediocampo, el cuerpo técnico está muy conforme con el trío conformado por Alan Varela, Cristian Medina y Agustín Almendra y todo indica que serán de la partida. Sin embargo, cabe una pequeña posibilidad de que Russo apueste por la experiencia de Diego González.

En el frente de ataque, Carlos Tevez y Sebastián Villa son fichas fijas. ¿Y Cristian Pavón? Desde su regreso de la MLS, el DT está conforme con el ex Colón. Sin embargo, por ahora, no es uno de los que saltará al campo de juego de la Bombonera.

Carlos Tevez, una fija en el ataque. (Fotobaires) Fotobaires

La formación de Boca vs. River

De esta manera, si no surge ningún cambio de último momento, este sería el equipo que plantará Russo por los cuartos de final contra River: Agustín Rossi; Nicolás Capaldo, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo y Frank Fabra; Agustín Almendra, Alan Varela y Cristian Medina; Sebastián Villa y Carlos Tevez.