Flor Peña regresó a su programa “Flor de Equipo”, tras el colapso que la llevó a estar dos días lejos de las cámaras.

“Lo primero que quiero es agradecer. Estoy hecha una idiota, voy a llorar. Pero quiero agradecerles a ustedes, por el amor y el aguante que me hicieron el día que colapsé acá”, comenzó diciendo la conductora.

Florencia Peña regresó a su programa. Foto: captura pantalla Florencia Peña. Foto: captura pantalla

“Colapsé porque soy una persona, porque soy fuerte, divertida, pero también me pasan las cosas y me atraviesan. A mí me atraviesa la vida”, explicó, agradeciendo a quienes le dieron su apoyo.

Sobre su visita a Olivos durante la cuarentena más estricta, la conductora aseguró que solo fue en representación de los actores, al igual que muchas otras personas lo hicieron.

“Mucha gente estaba perdiendo a sus seres queridos y no podían despedirlos. Yo también perdí a mi papá en pandemia y tampoco lo pude despedir. Pero estábamos todos intentando hacer algo que nos ayudara a salir adelante. Esa fue mi única intención”, aseguró Flor Peña, muy emocional.

La conductora se descargó por quienes solo la señalan a ella. Instagram | Instagram

“Yo fui con permiso, con protocolo, a una reunión de trabajo que me invitó el Presidente. Fui a la mañana. Una sola vez. La única intención con la que fui a esa reunión fue para poder encontrar una solución a lo que estaba sucediendo con nuestra industria. No fui solo yo, también fueron muchos compañeros, muy importantes. Pero la que carga con una denuncia penal soy yo. No molestó ningún hombre que fue a la Quinta a pedir. Molesté yo”, remarcó.

Para concluir, Peña aseguró: “Lo que yo recibí estos días fue un acto de misoginia y disciplinamiento. Se aseveraron cosas de mi vida que no tienen nada que ver con la realidad”.