El diputado nacional de Juntos por el Cambio Fernando Iglesias hizo referencia al discurso del presidente Alberto Fernández en la inauguración de las sesiones ordinarias y mencionó el cruce con la vicepresidenta Cristina Kirchner cuando le gritó que se pusiera un barbijo.

“Me parece que la vicepresidenta da dos mensajes pésimos, uno es sanitario mientras el Presidente dice que hay que cuidarse, la cuidadanía y qué se yo, ella no llevó ni barbijo. Yo estoy hablando sin barbijo, tengo el barbijo acá y cuando salimos de acá nos ponemos el barbijo. El primer mensaje es que es un chiste el de cuidarnos unos a otros. Segundo mensaje que se da: Cristina está por encima de la ley, es la monarca. Entra manejando toda la escena Cristina, todas las cámaras sobre Cristina sin barbijo, atrás el Presidente, así, achicadito, con el barbijo”, consideró Iglesias.

En diálogo con TN, Iglesias enfatizó que el hecho de que Cristina haya ido sin barbijo “es un mensaje terrible porque alude directamente a las vacunas”. Y agregó: “Si vos creés que estás por encima de todo y no podés usar barbijo, ¿cómo no vas a creer que me quedo con la plata de Lázaro Báez? ¿Cómo no vas a creer que me voy a quedar con las vacunas y se las voy a dar?”

Asimismo, afirmó que “el discurso (del presidente) no fue un discurso, fue una provocación” al señalar que “es una provocación que se pida un aplauso para el personal de salud al que le sacaste las vacunas para vacunar a los pibes de La Cámpora”.

Por otra parte, el diputado consideró que la querella contra la administración de Mauricio Macri por el préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) también fue una “provocación”. “Dicen ´A la deuda con el FMI dicen se la fugaron toda´. No hay forma de sacar la plata de parte de un Estado para fugarla, no existe esa forma. Únicamente la que ellos inventaron, con Lázaro Báez: le mandás el presupuesto, Lázaro la negrea, vos la blanqueás. Con nosotros no pasó, pasó con ellos”, expresó Iglesias.