Luego de que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner haya sido sobreseída este jueves de la causa del Memorándum con Irán, los integrantes de Juntos por el Cambio salieron a repudiar la decisión del Tribunal Oral Federal (TOF) 8.

La primera en hacerlo fue la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien afirmó: “Los jueces consideran que no es un delito. Pero la Justicia considera que el memorándum con Irán es inconstitucional. Entre todo esto, todavía no se resolvió la muerte del fiscal Alberto Nisman. Esto no nos gusta, pero es una decisión de la Justicia”.

“Alberto Fernández cumplió una promesa de gobierno, impunidad de Cristina Kirchner”, afirmó Bullrich.

Patricia Bullrich no fue la única integrante que mostró su decepción. El diputado de Juntos por el Cambio, Waldo Wolff fue contundente: “Cuando los impunes festejan es cuando más hay que comprometerse”.

Wolff escribió en su cuenta de Twitter que “firmaron un pacto con quien atentó en nuestro país y no dieron explicaciones como lo hacen los inocentes”. “Su sobreseimiento sin ir a un juicio es la prueba de su culpa. Festejan los culpables”, concluyó.

Fernando Iglesias también repudió la decisión del TOF 8 e instó a los votantes que en noviembre deberán elegir diputados y senadores en todo el país. “Esta es la ‘Justicia’ que construyeron tres décadas de mayoría peronista en el Senado. Que se acabe en noviembre depende de vos #BastaDePeronismo”, expresó el diputado.

El integrante de la Cámara Baja, Álvaro de Lamadrid, dijo que “no hay que escindir el destino judicial de CFK, del futuro de la división de poderes en el país”. “Sobreseída Cristina Kirchner, Zannini y los demás imputados en la causa del Memorandum con Irán por inexistencia de delito. La impunidad es la partera de todas nuestras desgracias”, escribió el radical en su cuenta de Twitter.

Asimismo, Margarita Stolbizer, impulsora de varias denuncias contra Cristina, reflexionó sobre “favores al poder”, y opinó que lo sucedido con este fallo demuestra que “no somos todos iguales ante la ley”. “La gravedad de los hechos imponía la apertura del juicio”, añadió.

“La impunidad del poder pone a lxs poderosxs afuera de la acción de la Justicia por vía del sobreseimiento. El resto de las personas siempre debe someterse a un juicio para que se pruebe su culpabilidad o su inocencia”, escribió la líder del GEN.

“El juicio x el Memorándum con Irán debía esclarecer razones del Pacto que liberó a los iraníes acusados x el atentado a la AMIA de comparecer ante la justicia argentina, determinando si hubo o no delito. La gravedad de los hechos imponía la apertura del juicio. Favores al poder”, finalizó Stolbizer.

La DAIA también se mostró en contra

El presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Jorge Knoblovits, afirmó que es una “forma anormal” de terminar un proceso.

En declaraciones al diario Clarín, Knoblvits dijo que “cualquier acusación debe transitar un proceso de desarrollo normal donde se dirimen todas las pruebas. Es ahí dónde los imputados tienen que responder o no con la oportunidad de la defensa”.

“Rechazamos el fallo porque es una forma anormal de terminar un proceso”, concluyó.