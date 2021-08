En el marco del encuentro anual del Consejo de las Américas, Felipe Solá habló sobre la relación que tiene Estados Unidos y Argentina, y en este contexto consideró que las tierras de Joe Biden son “muy aliadas” al nuestro, y del que se esperan inversiones productivas.

“El Estado no puede reemplazar de ninguna manera al sector privado, no puede tomar puestos de trabajo”, sentenció Felipe Solá, al tiempo de agregar que la Argentina y Bolivia están en pugna con la Organización de Estados Americanos (OEA).

En este contexto sostuvo: “Además del diálogo y la buena fe, la cooperación y el respeto del derecho internacional, quiero decir que no entendemos la actividad privada de las exportaciones sin un ensamble muy fuerte con lo que el Estado pueda hacer por ellas. El Estado no puede reemplazar de ninguna manera el sector privado, no puede tomar puestos de trabajo”, señaló el ministro.

Por su parte, sobre este mismo tema, Sergio Massa habló sobre mantener una fuerte articulación con el sector privado, en momentos en que el núcleo cristinista y La Cámpora presionan a Alberto Fernández por un mayor avance estatal.

Felipe Solá UN web TV

“Debemos encontrar 10 acuerdos básicos para la construcción de la Argentina de los próximos veinte años, entiendo que los mejores momentos de nuestro país partieron, desde lo social y lo económico, de principios rectores de procesos de crecimiento, con inclusión social y un Estado presente”, dijo Massa.

Por su parte, Solá también mencionó que Estados Unidos era “un aliado muy importante la recuperación económica de la Argentina”. Al mismo tiempo que aseguró que el país necesita inversiones productivas. “Estados Unidos es el primer inversor en los países y en la República Argentina. Y necesitamos también hacer foco en la inversión, en la salud, en la industria automotriz y en la energía”.