Felipe Solá, ex canciller se refirió a la forma en que fue despedido de su cargo, mientras realizaba un viaje diplomático a México. Y confesó sentirse defraudado por el presidente Alberto Fernández.

Felipe Solá trabajando junto a Alberto Fernández, previo a su despido.

“Hubo una crisis política que todos conocemos que se desató la semana siguiente a las elecciones y hubo decisiones con cambios de Gabinete, la más importante la del jefe de Gabinete con la llegada de Juan Manzur y a último momento se decidió que Cafiero no quedara afuera del Gabinete y esa fue la razón que aparentemente motivó que me pidieran la renuncia. Yo pensé que no iba a ocurrir con la Cancillería porque la Cancillería funcionaba muy bien, no lo imaginé”, estas fueron las palabras de Felipe Solá con CNN.

E hizo hincapié en que no le gustó nada la forma en que fue echado: “Por la forma en la que recibí (la noticia), un llamado del propio Cafiero, creo que no era la apropiada por una cantidad de razones y se lo hice saber al Presidente”.

Los detalles del despido

Felipe Solá se refirió a su despido de la siguiente manera, en relación al mensaje de whatsapp que recibió: “No pude hablar. Uno habla con el Presidente cuando lo llaman. No me llamó. Fue el famoso whatsapp, yo estaba en el avión en El Salvador. Me contestó por un whatsapp porque yo le pedía que no lo anunciara así yo no quedaba desapoderado en México, pero la necesidad de anunciar el Gabinete era muy grande y me contestó explicándome que los tiempos eran distintos”.

Felipe Solá destacó que no pudo hablar por teléfono con el Presidente y que solo recibió la noticia a través de un mensaje de whatsapp.

Y continuó contando acerca de su llegada a México y cómo fue recibido una vez se hizo conocida la noticia: “Llegué muy tarde (a México) porque íbamos en un avión de la Fuerza Aérea, me esperó el canciller mexicano (Marcelo Ebrard) y tuve una reunión con él. Los cancilleres estaban sorprendidos pero en general tuve relación con todos y recibí mucho afecto y apoyo. Después de la asamblea me llamaron al hotel o vinieron al hotel”.

Santiago Cafiero, su reemplazante

Felipe Solá también habló sobre el potencial desempeño de su reemplazante ante el ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero.

Destacó que “la cercanía” que Cafiero tiene con el presidente Alberto Fernández, seguramente podrá subsanar los problemas que surjan debido a su “inexperiencia” en el cargo.

“No tengo todavía una perspectiva de cómo será su cancillería, pero lo que tenga de inexperiencia lo puede solucionar con la cercanía que tiene con el Presidente, esa cercanía es muy importante para un canciller. En la política exterior se toman decisiones que impactan en todos los argentinos y hay que tener mucho cuidado y se debe ser muy coherente con lo que piensa el Presidente”, señaló Solá.

Al mismo tiempo, fue consultado acerca de si él tenía la misma cercanía con el Presidente, y Solá destacó que era “menor a la de Cafiero” y que “a veces” le resultaba difícil hablar con Alberto Fernández.

“Hubo temas como la pandemia que hacían ver a algunas cuestiones de política exterior como secundarias”, confesó el ex canciller.

Cuando fue consultado por su relación con Cristina Kirchner, Solá respondió que recibió “algunas señales de apoyo, no oficialmente, de manera indirecta”.

“Al día siguiente las cosas empezaron a solucionarse”

Así se refirió Felipe Solá acerca de la carta abierta que publicó la vicepresidenta Cristina Kirchner tras los resultados de las PASO del 12 de septiembre.

Solá se refirió a la carta abierta publicada tras las PASO por Cristina Kirchner: “Sirvió porque a día siguiente las cosas empezaron a solucionarse”. Télam

En la misma, Cristina Kirchner hizo reclamos al Presidente por los resultados electorales obtenidos, a lo cual, Solá reconoció que ese escrito lo “conmocionó porque se refería a un problema”.

Y agregó que “sirvió porque a día siguiente las cosas empezaron a solucionarse”.

“Me preocupó que se pudiera agudizar mucho más el tema, pero hay algo a favor y es que no se juega por abajo, sino que se juega a la vista de la gente que votó y eso tiene su valor”, puntualizó Felipe Solá.