Este sábado 16 por la mañana, la Primera Dama Fabiola Yañez subió una foto a su cuenta de Instagram en que la que se la veía junto al presidente Alberto Fernández y su perro, Dylan, a bordo de un helicóptero. “Vuelo bautismo de Dylan... amor perruno, días de descanso”, escribió junto a la imagen tras lo cual desató una catarata de mensajes, tanto de apoyo como de críticas. En una reacción poco frecuente, Yañez respondió uno por uno a algunos de los cuestionamientos.

El posteo recibió más de 43.000 me gusta. Sin embargo, también aparecieron muchos comentarios críticos. Por ejemplo, un usuario escribió: “Fabiola, con todo el cariño, cambia de CM porque esta foto es un escándalo de desconexión con la realidad de medio país”. Yañez, tajante, no quiso quedarse callada y le respondió: “Eso que decís es inhumano”.

Otro detractor, muy enojado, publicó: “Dale descansen que le país está bárbaro. Aun no sabemos is en este año vamos a recibir la vacuna para el COVID”. Lo curioso es que Fabiola le respondió y fue tajante: “Ah, no sabés? La están recibiendo en todas las provincias. Si te despertaste con ganas de escribir, escribí algo más productivo”.

Esa no fue la única reacción de la primera dama. Tras los agravios, respondió: “Discúlpame creo que no hay nadie que se merezca más un descanso en más de un año como Alberto”.

A una usuaria que le pidió “dejen de volar y pisen la tierra, miren la realidad del país, no se puede más”, Fabiola le respondió: “Con todo cariño la salud y el descanso de dos días para el presidente es más que importante”.

Otra usuaria le preguntó si hay trabajo en el país, a lo que la pareja de Fernández contestó: “Perdón, el mundo está pasando por una crisis nunca antes vista. ¿Te enteraste?”.

Segundo posteo

Algunas horas después del primer posteo, Fabiola aprovechó para subir otra foto a su cuenta de Instagram, en la que cuenta con 342.000 seguidores. Así, la primera dama aprovechó para agradecer los mensajes de aliento, haciendo oído sordos a las críticas, y comentó el paradero de Prócer, la otra mascota que comparte con el Presidente. En ese sentido aclaró: “Se quedó de amo de casa”. Y concluyó: “El amor siempre nos salvará 💕”.