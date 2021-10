Este lunes, el gigante inmobiliario chino, Evergrande, suspendió sus operaciones en la bolsa de Hong Kong y no dio los motivos por los cuales lo hizo.

Desde principios de 2021 las acciones de la empresa cayeron alrededor de un 80 por ciento y así quedó al borde de un colapso por la enorme deuda de más de US$300.000 millones que intenta pagar. Después de que incumpliera un pago de intereses, la negociación de este gigante inmobiliario quedó suspendida.

La firma china suspendió sus operaciones en la bolsa de Hong Kong debido a que se espera el anuncio de una “importante transacción”. La decisión se produjo en medio de informaciones de prensa según las cuales la firma del sector inmobiliario hongkonés Hopson Development Holdings planea adquirir el 51% de la filial de administración de propiedades de Evergrande.

Sede de Evergrande, en Shenzhen, China. (AP/Ng Han Guan) Sede de Evergrande, en Shenzhen, China. (AP/Ng Han Guan)

Esta operación le permitirá al gigante asiático aliviar su asfixiante situación financiera. ”Por pedido de la compañía, el comercio de acciones del Grupo China Evergrande se detuvo a las 9 horas del 4 de octubre de 2021 a la espera de la publicación por parte de la compañía de un anuncio que incluye información acerca de una importante transacción”, dijo Evergrande en una declaración de bolsa.

Debido a la decisión del grupo inmobiliario, el Hang Seng, índice de referencia de la bolsa hongkonesa, cayó este lunes un 2,19 por ciento.

El inicio de la crisis

En agosto de 2021 el gigante chino enfrentaba vastas presentaciones en los tribunales chinos de parte de los contratistas mientras que desde la administración de la compañía sugerían que debía reducir sus 300 mil millones de dólares en pasivos, 100 mil millones en deudas. La empresa se había endeudado muchísimo en los años previos y ahora no puede afrontar los vencimientos de deuda a corto plazo.

En septiembre se informó que la empresa no podría emitir los pagos de los intereses del préstamo que vencían el 20 de ese mes y allí se estimó que más de un millón de clientes podrían perder sus depósitos en casas que todavía no construyeron si la empresa quiebra.

China Evergrande, ¿al borde del colapso? Bobby Yip | Reuters

A la deuda que fue incrementando en los últimos años, se le sumaron las restricciones impuestas por Pekin para despalancar al sector inmobiliario. Desde el gobierno chino prohibieron la venta de propiedades antes de que estén terminadas, la práctica principal de negocios de Evergrande. El gigante chino se vio fuertemente golpeado por esta decisión.

Cómo afecta la crisis de Evergrande a la economía mundial

Con la crisis de Evergrande volvió a la memoria de los mercados el fantasma de la caída de Lehman Brothers en 2008 en los Estados Unidos, que generó una gran crisis en el país norteamericano y luego se dio una gran recesión mundial. Y es por ello que los mercados reaccionan con miedo a que la crisis de esta empresa se extienda a otras del sector y a las entidades financieras y crediticias.

Luego del vencimiento de los pagos de deuda, del pasado 20 de septiembre, que Evergrande debía afrontar, las bolsas operaron a la baja el 21 de septiembre y el mercado de granos también fue a la baja.

En declaraciones a Vía País, el economista Fabián Medina cuenta que el dejar de operar significa que “no está solucionado ni se va a solucionar el tema y que están viendo cómo tratar de aplacarlo”. “No creo que sea tan grande la caída porque si bien hoy China es una de las economías más grandes del mundo no tiene incidencia”, afirma Medina, quien señala que si bien China es capitalista hacia el mundo, hacia adentro China es una economía cerrada.

China Evergrande, el gigante inmobiliario chino. Kyle Lam | Bloomberg

“Es muy similar a lo que ocurrió en 2008 con la burbuja hipotecaria de Estados Unidos. China al ser una economía cerrada y comunista en la parte interna y muy capitalista en la parte externa golpea fuerte en lo externo. No tiene tanto peso a nivel internacional, salvo la operatoria en la bolsa”, agrega Medina.

Cómo afecta a Argentina

“Puede afectar un poco en la baja de los commodities, no en el total, sino en la proporción que afecta la exportación de commodities a China porque deja de producir. Al ser una economía comunista, en su forma interna, lo que se produce dentro del país, es el país es el que paga las cosas al afuera”, subraya Fabián Medina a Vía País. “Desde ese punto de vista podría llegar a tener menos efectivo al efecto de pagar, pero no estamos tan afectados por la industria China”, resalta.

“La (crisis económica) del 2008, de Lehman Brothers, no nos pegó porque no era una economía abierta, como en los 90, y ahora mucha diferencia (con la de Lehman Brothers) no hay”, le dijo Medina a Vía País. Por ende, según el economista, no debería afectarnos porque en el país tenemos una economía bastante cerrada.

Sin embargo, esta crisis del gigante inmobiliario puede generar para las acciones argentinas un efecto rebote en los mercados del mundo.

En cuanto al impacto en el mercado inmobiliario argentino, la crisis de Evergrande “no debería afectar”. ”Estamos muy desconectados del mundo. Si escala a ser algo enorme a nivel global, podría sentirse, pero hoy estamos muy lejos de todo. Nos afectaría solo si impacta a nivel hiper generalizado”, le cuenta a Vía País el economista Federico Rouco.

Qué es Evergrande

Evergrande es la segunda promotora inmobiliaria de China y vende departamentos para los sectores medio-altos de la sociedad. Fue fundada en el país asiático durante los años 90 y creció de tal forma exponencial durante el boom inmobiliario. Una parte de su crecimiento se dio por la toma de deuda.

El equipo de fútbol Guangzhou Evergrande es propiedad del gigante inmobiliario desde el 2010.

El gigante inmobiliario emplea 200 mil personas y tiene presencia en más de 280 ciudades y según la firma genera 3,8 millones de trabajos indirectos en el país asiático y representa un 2 por ciento del PBI de China. También es dueña del club de fútbol Guangzhou Evergrande, desde el 2010.