El dólar cayó por debajo de los $ 1.200 en todas sus variantes.

Con la ratificación del veto a la Ley de Financiamiento Universitario, el mercado financiero se sumó al viento de cola a favor del Gobierno nacional, con una nueva baja del dólar en todas sus variantes, y una sostenida suba en bonos y acciones.

La señal política que significa que el presidente Javier Milei pueda sostener el equilibrio fiscal bajo las reglas que imponga desde la Casa Rosada resulta muy valorada por los inversores que sostuvieron la demanda de activos argentinos durante toda la rueda de este miércoles.

Con los dólares del blanqueo fluyendo hacia las cuentas especiales, la plaza informal operó sin cambios en $ 1.145 para la compra y $ 1.175 para la venta en la City porteña, mientras que en Córdoba se cerró $ 1.187.

La nota la volvieron a dar los dólares financieros que se sostuvieron por debajo de los $ 1.200. El MEP culminó en $ 1,147, cayendo más de 5% en lo que va de octubre. En tanto, el Contado con Liquidación también perforó ese valor y finalizó la jornada en $ 1.191.

En este favorable escenario, el Banco Central compró U$S 120 millones y en las siete ruedas de octubre sumó U$S 551 millones. Las reservas brutas internacionales quedaron en U$S 28.347 millones.

En tanto, los bonos de la deuda pública, cuyo valor está ligado a la capacidad de repago del Estado- tuvieron subas superiores a 4%, lo cual provocó una fuerte baja del Riesgo País a la zona de 1.121 puntos, el menor valor en cuatro años.

El AL30, que es el título más líquido para las transacciones del “dólar bolsa” avanzó 2,1% y cerró su cotización a U$S 62.15.

En el mismo sentido, las acciones argentinas que operan en la Bolsa de Nueva York tuvieron una jornada auspiciosa con fuertes subas entre las que se destacaron Edenor (7,4%), YPF (6,7%), Transportadora Gas del Sur (6,6%) y Grupo Financiero Galicia (5,4%).

Por su parte, el MERVAL local registró una suba de 2,4%, también impulsado por YPF (5,6%), Transportadora Gas del Sur (5,8%) y Galicia (3,8%).

Cabe apuntar que en la cotización de YPF impactó una declaración del jefe de Gabinete Guillermo Francos, quien confirmó que la compañía está a punto de cerrar un contrato millonario con una petrolera internacional para vender gas licuado originario en Vaca Muerta.

Baja la pobreza

El presidente Javier Milei pronosticó que la pobreza en el tercer trimestre del año estará por debajo del 49%, producto de una incipiente mejora en la actividad económica.

El jefe de Estado admitió que al inicio de su mandato trepó al 56%, pero aseguro que ya en el segundo trimestre descendió al 51% y que bajará dos puntos más entre julio y septiembre.

Poco antes de que comience el debate en la Cámara de Diputados que sostuvo su veto, Milei habló en apertura de la XXXV Asamblea Plenaria de la Consejo Empresarial de América Latina (CEAL).

Allí adelantó que “el blanqueo superó todo tipo de expectativas” y enfatizó que “cuando se miran los depósitos en dólares es estremecedor”.

A su vez, volvió a descartar la posibilidad de una devaluación para devolverle competitividad a la economía.

Milei reiteró que “a partir de ahora la economía sólo va a dar buenas noticias” y remarcó que la recuperación económica “empieza a verse, por ejemplo, con un boom de crédito nunca antes visto” y la posibilidad de comprar una propiedad a 30 años, “una de las herramientas de mayor movilidad social ascendente”.

Pese a que la baja del dólar estrechó la brecha a menos del 20%, Milei no está dispuesto a salir del cepo hasta tanto no se despejen todas las amenazas de una eventual corrida cambiaria que ponga en riesgo el plan económico.

En su discurso ante los empresarios, el presidente volvió a arengarlos para que desarrollen su potencia: “Yo no debo ni puedo ser el que comande las decisiones que ustedes deben tomar. Deben ser ustedes quienes las tomen, sabiendo que de este lado hay un Gobierno que los apoya y que está dispuesto a todo por hacer las cosas bien”.