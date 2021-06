Tras conocerse que los diputados y senadores recibirían un aumento de sus sueldos de 40%, el senador Esteban Bullrich, quien recientemente dio a conocer que fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), anunció que donará el dinero del aumento a la compra de medicamentos para esta enfermedad.

“Estoy convencido de que es un aumento excesivo e inoportuno”, sostuvo Bullrich sobre el incremento de 40% en cuatro tramos que se acordó para los trabajadores del Congreso de la Nación, y que impacta en las dietas de los legisladores.

En un hilo de Twitter, Bullrich agregó: “No veo que una iniciativa en pos de evitar este aumento vaya a tener aceptación”, y luego: “Sí puedo decidir sobre lo que yo percibo y por eso tomé la determinación de donar el aumento dispuesto en mi dieta a la compra de medicamentos para enfermos de ELA”.

“Sé que otros senadores del interbloque harán lo mismo para otras causas y agradecería que esto no se entienda como una crítica a los que no tomen un camino similar, es una decisión personal y todos somos nosotros y nuestras circunstancias”, sumó.

La noticia del aumento de la dieta de los legisladores generó polémica, por darse en plena crisis social, económica y sanitaria.

El último aumento que los legisladores habían recibido fue en septiembre de 2019: un 30% en tres tramos. En diciembre de 2020, Kirchner y Massa congelaron las dietas de diputados, senadores y empleados de la escala más alta como un “gesto político”, tras la sanción de la Ley de Solidaridad que implicó hasta un congelamiento de la movilidad jubilatoria.

Después estalló la pandemia y el congelamiento se prorrogó en reiteradas oportunidades hasta el actual vencimiento.

La enfermedad de Esteban Bullrich

“Esta enfermedad no me define”, dijo Bullrich en abril, cuando contó la novedad a través de un comunicado titulado “Sobre mi estado de salud”, en el que confirmó el diagnóstico.

“Es difícil transmitir noticias dolorosas, pero compartirlas es aliviador. Después de varios meses consultando médicos y haciéndome todos los estudios necesarios, finalmente dimos con un diagnóstico definitivo sobre mi condición. Tengo Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad que provoca parálisis muscular y que es lo que me afecta el habla”, escribió Bullrich.

“La ELA es compleja pero cuidándose y respetando los tratamientos se pueden atenuar los síntomas. Como católico, creo que Dios nunca nos pone pruebas que no podamos superar. Él hace nuevas todas las cosas, confío en Él. No me voy a mover de donde estoy. Esta situación no me impide continuar con mis funciones”, aseguró.

El senador sostuvo que “el compromiso asumido con los bonaerenses y con los argentinos no se modifica por este diagnóstico”, y añadió que “hay mucho por hacer para construir la Argentina que queremos para nosotros y para nuestros hijos”.