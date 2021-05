Boca no tuvo un buen paso por Ecuador. El equipo de Miguel Ángel Russo perdió el martes 1-0 contra Barcelona por la tercera fecha del Grupo C de la Copa Libertadores y, además, el arquero Esteban Andrada sigue aislado en Guayaquil por tener coronavirus.

El plantel del “Xeneize” partió este miércoles temprano en un vuelo chárter de regreso a Buenos Aires, mientras que Andrada se quedó aislado una habitación del Hotel Hilton tras haber dado dos veces positivo de COVID-19 en los últimos tres días. Está acompañado por un integrante del cuerpo médico del club y no tiene síntomas.

Tras el partido con Barcelona, Russo se mostró preocupado por la situación del arquero. “Andrada no vino a pasear a Ecuador sino a trabajar, y no es bueno que saliendo del país ahora no pueda volver a entrar en Argentina”, explicó en conferencia de prensa.

La dirigencia de Boca realiza gestiones ante las autoridades del Ministerio de Salud de Ecuador y también de Argentina para que el arquero vuelva pronto al país. La propuesta es que pueda regresar aislado en un avión de línea o en un vuelo especial sanitario.

Si esas gestiones no prosperan, Andrada tendrá que permanecer aislado 14 días en Guayaquil hasta que el PCR le de negativo. Cabe recordad que las personas que tienen coronavirus no pueden ingresar a la Argentina.

El enojo de la esposa de Esteban Andrada

La esposa de Esteban Andrada, Nerina Galasso, se mostró furiosa en las redes sociales por la situación y apuntó contra la dirigencia de Boca.

“Las horas pasan, la incertidumbre crece, seguimos esperando que alguien nos diga algo. Pero no sucede... total se puede reemplazar con otro jugador, como si no fuera un ser humano, ¿no?”, escribió Galasso en su cuenta de Instagram

Esteban Andrada se quedó aislado en Ecuador y su esposa mostró su enojo. (Instagram/@negalasso)

“Tengo los ovarios inflados de esperar ¿Qué espero? ¿Que termine el partido y ver cómo todos se vuelven? ¡No se les cae una idea! Nadie se hace responsable”, agregó.

Tras el paso de las horas y no recibir una solución, Galasso explotó de bronca: “Vergüenza, falta de respeto, ingratos. Se cag... en él y en nosotros. Mercenarios”.