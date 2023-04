Este es el tip fashionista de Zaira Nara para los días de gimnasio

Si alguien sabe de combinaciones chic esa es Zaira Nara. Desde sus redes sociales, la conductora y modelo suele compartir cada look marcando tendencia y sus seguidoras lo agradecen. Una vez más, Zaira volvió a dar cátedra de moda y como buena influencer, enseñó a convertir un outfit de entrenamiento en uno ideal para la noche.

Zaira Nara es sinónimo de elegancia y sofisticación hasta para entrenar.

EL LOOK SPORTY CHIC QUE ELIGE ZAIRA NAIRA PARA ENTRENAR

El look sporty que eligió Zaira -para luego convertir en look de noche- consiste en un top nude con tiras finitas combinado con una clásica biker, pero en versión leopardo. Un look más que canchero para entrenar un día de la semana con calor y mantenerse espléndida al mismo tiempo.

El look sporty chic de Zaira Nara que enamoró a sus fans. Foto: Instagram

EL SECRETO DE ZAIRA PARA LEVANTAR UN LOOK SPORTY

Zaira siempre está un paso adelante en materia trendy y por eso utilizó su ojo fashionista, y buen gusto, para convertir un look de gimnasio en el outfit perfecto para salir de noche.

El look sporty de Zaira Nara resignificado con un blazer: ideal para salir de noche. Foto: Instagram

La hermana de Wanda Nara no necesitó de muchas prendas ni grandes cambios para hacerlo. Simplemente, la modelo sumó a su look de entrenamiento un blazer negro a rayas, que levantó con unos lentes oscuros. “Del gym a la vida sumándole un saco”, compartió en redes revelando un consejo clave.

Zaira y su look sporty chic para entrenar en casa. Foto: Instagram

Cabe destacar que Zaira se ha vuelto una de las figuras del espectáculo más fashionistas y su día a día en redes sociales lo confirma. Tanto para entrenar como para salir o asistir a una gala, la modelo siempre tiene la prenda perfecta y además marca tendencia con sus elecciones. La verdadera definición de it girl lleva su nombre.