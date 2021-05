Elisa Carrió aclaró que no tuvo intención de ofender al presidente Alberto Fernández cuando lo comparó con “un pañal”.

Consultada por los dichos, explicó: “‘¿Saben qué me pasó? Como ahora estoy diseñando ropa con By Lilita estoy con el tema de las texturas; entonces empecé a pensar en una textura como una gasa de algodón, ¿entienden?, y me salió decir un pañal porque me acordé de los pañales de mi primer hijo que tiene 46 años”.

“Todo el mundo se ha reído mucho, pero yo no lo quería ofender al presidente”, intentó aclarar, en diálogo con Radio Rivadavia y dijo que quiso expresar que el Presidente “tiene un poder débil”.

“Como estoy imbuida en el tema de las sedas y nadie iba a saber cómo es una gasa de algodón, dije un pañal. Me fui 47 años atrás”, justificó.

“Alberto Fernández es un hilito, es como una pequeña costura que se sale, ¿vieron?, como un pañal de estos de... no sé..., un algodón que se deshila... Pero es el Presidente”, sostuvo Lilita el martes a la noche en TN.

Y para ampliar sobre esa metáfora, sumó: “Estamos ante un presidente sin poder”. “Por eso se enoja tanto con la oposición, porque en realidad los gritos en privado son entre ellos”, agregó.

“Hay un grito público contra la Corte (Suprema) y la oposición y hay gritos reales en privado entre Cristina con su hijo (Máximo Kirchner); entre Cristina con Fernández, en relación a (el ministro de Economía, Martín) Guzmán, en relación a los gobernadores. No tiene nada que ver ni Horacio Rodríguez Larreta ni el fallo de la Corte porque ni siquiera los afecta”, amplió Carrió.

“Hay una crisis al seno del mismo Gobierno”, lanzó. “El problema hoy está dentro del poder; lo que no pueden resolver Alberto Fernández y Cristina Kirchner es la cuestión de poder sobre todo con la economía”.

Y añadió: “El problema es que (Cristina) no quiere a Guzmán y cree que él es es un enviado del Fondo Monetario Internacional (FMI) cuando es el único factor de credibilidad”.

¿Y por casa?

Carrió se refirió después a las internas dentro de su propio espacio, Juntos por el Cambio. Consultada sobre su posición entre “las palomas o los halcones” (por la interna entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich), dijo: “Yo estoy en la línea moderada, desde siempre”.

“Yo soy halcón cuando los presidentes están arriba y son corruptos. Creo que la salida no es por radicalizarse en un extremo ni en el otro. No está bien radicalizarse con el kirchnerismo y no está bien radicalizarse en una oposición que no conduzca a la unidad de Argentina”, agregó.

“Una cosa es luchar contra la corrupción y otra cosa es partir la Argentina, y yo no quiero partir la Argentina”, dijo finalmente.

Y sobre las elecciones de este año, reiteró: “Voy a ser candidata si es que no hay candidatos”.