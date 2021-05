María Eugenia Vidal oficializó su presencia en la campaña luego de mantenerse durante meses fuera del debate político tras su gestión al frente de la provincia de Buenos Aires.

Vidal estuvo como invitada junto a su actual pareja, Enrique Sacco, en la mesa de “La Noche de Mirtha”, con la conducción de Juana Viale, y allí explicó que es necesario buscar acuerdos políticos aunque señaló que con límites. A su vez, se pronunció en contra de cualquier indulto para la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien enfrenta diez causas penales.

//Mirá también: María Eugenia Vidal: “Yo quiero transformar el país y el lugar que vaya a ocupar lo va a definir la gente”

María Eugenia Vidal Instagram | Instagram

”No creo en los indultos ni para Cristina, ni para nadie”, dijo tajante Vidal, quien con la presentación de su libro “Mi camino” retomó al debate político en un año definitivamente electoral más allá de la pandemia del coronavirus. Fue ante una consulta de Juan Viale que la ex gobernadora le bajó el pulgar a un posible indulto de la vicepresidenta que tiene 10 causas penales en su contra, de las cuales 5 ya fueron elevadas a juicio oral”, aclaró Vidal.

”Cuando sos funcionario público, parte de la responsabilidad que asumimos es que vas a tener que rendir cuentas sobre lo que hagas el resto de tu vida porque trabajaste en el Estado con recursos que no son tuyos. No hay indulto para el resto de la gente”, sostuvo.

En este contexto, la ex gobernadora bonaerense apuntó que en la Argentina “hay un solo camino que es ponernos de acuerdo” y aclaró que “no es un problema de Macri o Cristina. Cada tres años promedio la Argentina tiene una recesión, cada vez somos más pobres, cada vez tenemos menos. Tenemos que salir de ahí y para eso se tienen que sentar todos los que elija la gente”, afirmó la ex funcionaria de Juntos por el Cambio.

En este punto, Vidal afirmó que Juntos por el Cambio “tiene que estar en la mesa de decisiones del gobierno a la hora definir la planificación para enfrentar la pandemia. “No se trata que nos convoquen a mí o a Mauricio”, aclaró, pero recordó que los votaron más de 11 millones de personas.

//Mirá también: Elisa Carrió consideró que el país esta “cerca del que se vayan todos”

”Estamos dispuestos a sentarnos con el Gobierno, el que los argentinos elijan mientras nosotros seamos oposición porque es muy soberbio decir que nosotros decidimos”, dijo al ex gobernadora.

No obstante, Vidal aclaró que “se hace consenso sobre políticas que mejoren las condiciones de la gente, los valores no se negocian”. “Hay cosas que no son parte de la mesa de acuerdo, señaló en referencia al indulto a Cristina.

María Eugenia Vidal Instagram | Instagram

”Hay que acordar cómo hacemos para que la gente recupere el trabajo, una moneda fuerte un política de empleo, no hay que acordar cómo hacemos para que el camino judicial para la política sea más corto”, remarcó la ex gobernadora.

Ante la pregunta sobre si piensa ser candidata en las elecciones de este año, Vidal respondió que “falta un montón, falta una vida” para definir las candidaturas. Nos obstante aclaró: “Quiero ayudar, quiero transformar el país, no me doy por vencida”.

”El cierre de listas es en junio y lo más importante es que le voy a poner el cuerpo a esta campaña”, advirtió.

VIDAL. Y Macri en Luján (Prensa de Presidencia).

Respecto de la suspensión de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, Vidal aseveró que “las PASO forman parte de las reglas electorales y una cosa es la fecha y otra cosa son las reglas” por lo que se mostró a favor de que se realicen para darle más transparencia a la política. Consultada sobre la posibilidad de que Mauricio Macri busque volver a la presidencia en 2023, la ex gobernadora dijo que “él tiene que elegir lo que tiene hacer”. “Es un ex presidente que tiene mucha experiencia para aportar pero lo bueno en política la que elige es la gente”, cerró Vidal.