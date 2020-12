Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica, anticipó el lunes que en 2021 podría ser candidata a una banca en Diputados o en 2023 para la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Lilita dijo en TN que cuenta con el apoyo de “muchísima gente, la Coalición Cívica, gran parte del PRO y también el radicalismo”.

“Voy a jugar el año que viene. Me recuperé bastante en la salud, tengo que asegurarme con una vacuna segura, pero no estoy dispuesta a que perdamos la libertad. Me acompaña muchísima gente, la Coalición Cívica, gran parte del PRO y también el radicalismo”, aseguró en Desde el llano.

“No descarto ni ser candidata a diputada, ni descarto ser candidata a gobernadora en 2023, porque creo que hay que limpiar en serio la provincia de Buenos Aires. Además, no me importan las derrotas ni las victorias”, sostuvo Carrió.

Lilita también habló sobre el Gobierno, y dijo convencida que está segura de que, en caso de ganar las elecciones, avanzarían con una reforma constitucional. Sobre los dichos de Alberto Fernández sobre la Corte Suprema de Justicia, sostuvo:

“Ellos presionan. Yo nunca presioné a la Corte. En un momento, y lo sigo haciendo, pedí un juicio político para (Ricardo) Lorenzetti, que dio golpes de Palacio todo el tiempo, ahora contra (Carlos) Rosenkrantz. Ahora creo que dio marcha atrás y se dio cuenta que la cohesión de una Corte Suprema y el mantenimiento de Rosenkrantz cumpliendo las reglas está en favor de defensa de la democracia y de la República”, señaló Lilita.

Respecto de la designación del Procurador. “Creo que el radicalismo entendió, no parte del Pro, sí Horacio (Rodríguez Larreta) etcétera, pero no parte de la otra parte, (Mauricio) Macri no entiende, que si ponemos a (Daniel) Rafecas como procurador podemos estar teniendo un procurador más equilibrado que si pusiéramos a un kirchnerista, que puede meter preso al país si quiere”, agregó.

Coronavirus y vacunas

Carrió adelantó que se presentará ante “la Comisión Interamericana por la libertad de expresión y por la vulneración de derechos fundamentales de la tercera edad” por las negociaciones del Gobierno por la vacuna rusa.

“Se están violando derechos humanos, es una clara violación a los derechos humanos de toda la población, pero especialmente de los mayores de 60 que son los que pueden morir por la falta de la vacuna”, dijo, porque “no hay información”.

“Hemos reiterado el acceso a la información y no contestan. Es una violación al artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, que es el derecho a saber de las sociedades, máxime cuando hay riesgo de muerte”, explicó.

“Hay que entender que (Vladimir) Putin es una dictadura. Estamos en una pelea entre democracia y dictadura. Cristina Kirchner arregló sola con los rusos y es una alianza estratégica de carácter político más que ideológico”, agregó.

Para la referente de Juntos por el Cambio, “los que están recibiendo (la vacuna rusa) son países con dictaduras: Maduro, Bielorrusia, Irak, Irán”. “Hay un alineamiento geopolítico con dictaduras en un momento de crisis mundial. Hay una dirección geopolítica que nos lleva a dictaduras”.

“Cristina no elige preservar la salud sino generar una alianza política con dictaduras”, añadió.